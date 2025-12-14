Galatasaray'ın transfer rotası Mohamed Salah! Teklif ortaya çıktı

Haberin Devamı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’ndeki hedeflerine ulaşmak için transferde hedefi büyütürken, Liverpool’un dünyaca ünlü yıldızı Mohammed Salah için menajeriyle temasa geçtiği ileri sürüldü.

İtalya’dan Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre, Galatasaray, Mısırlı yıldızın menajeriyle geçtiğimiz günlerde yeniden bir görüşme yaptı.

Haberde sarı kırmızılıların yıllık 15 milyon Euro’luk bir teklif yapmayı planladığı vurgulanırken, haberin detayında bazı Suudi Arabistan kulüplerinin de Mohammed Salah ile ilgilendiği ve menajerinden futbolcunun durumu ile ilgili bilgi aldığı kaydedildi.

İnter maçı kadrosuna alınmamıştı

Haberin Devamı

Liverpool'un transferine izin vermesi halinde Salah’ın bonservisi için beklentisinin 50-60 milyon Euro olacağı da ifade edildi. 33 yaşındaki futbolcu Liverpool ile sözleşmesinin bittiği geçen yıl da sorunlar yaşamış ve uzun süre geleceği belirsiz olan Salah, daha sonra İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.

Ligde üst üste 3 maçta yedek bırakılan, Şampiyonlar Ligi’nde İnter maçının kadrosuna da alınmayan Salah, “Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım” sözleriyle teknik direktör Arne Slot’un kararına tepki gösterirken, dünkü Brighton karşılaşmasına da yedek başlayıp, 26. dakikada Joe Gomez’in yerine oyuna girdi.

G.Saray taraftarından çok etkilendi

Öte yandan Mısırlı gazeteci İsmael Mahmoud; Salah’ın transfer durumu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Galatasaray, Mohamed Salah’a bir teklifte bulunursa, potansiyel bir seçenek olarak ortaya çıkabilir. Bu sezon iki takım arasında İstanbul’da oynanan maçın ardından Salah’ın Galatasaray taraftarlarından etkilendiği açık.

Haberin Devamı

Ancak, Galatasaray’dan resmi bir teklif gelse bile, Suudi Pro Ligi’nin Salah için daha gerçekçi ve olası bir hedef olacağına inanıyorum. MLS’e gelince, San Diego’nun sahibi Mısır’ın en zengin işadamlarından biri ve Salah’ı transfer etmeyi hayal ettiği bir sır değil” ifadelerini kullandı.