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Galatasaray'ın transfer planına Suudi engeli: Dev rakip ortaya çıktı!

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#Galatasaray#Khephren Thuram#Juventus
Galatasarayın transfer planına Suudi engeli: Dev rakip ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 20:35

Galatasaray’ın transfer gündemindeki Khephren Thuram için Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli devreye girdi.

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın gündemindeki isimlerden Khephren Thuram için transfer yarışında dengeleri değiştirebilecek bir gelişme yaşandı.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN EKİBİ DEVRE

İtalyan gazeteci Mirko Di Natale’nin haberine göre, Galatasaray’ın yanı sıra Liverpool ve Manchester United’ın da takip ettiği Khephren Thuram için Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli devreye girdi.

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Franck Kessie ile yollarını ayırmaya hazırlanan Al-Ahli’nin, orta sahadaki boşluğu Fransız futbolcuyla doldurmayı hedeflediği belirtildi.

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JUVENTUS YÜKSEK BEDEL İSTİYOR

Juventus’un henüz resmi bir bonservis talebi açıklamadığı ancak pazarlıkların 45 ila 50 milyon euro seviyesinden başlamasının beklendiği ifade edildi.

İtalyan ekibinin yüksek bonservis beklentisi ve Al-Ahli’nin mali gücü, Galatasaray’ın transferde işini zorlaştırabilecek unsurlar arasında gösterildi.

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Galatasarayın transfer planına Suudi engeli: Dev rakip ortaya çıktı

SEZONU 45 MAÇLA TAMAMLADI

25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezonda Juventus formasıyla 45 karşılaşmada görev aldı. Thuram, bu süreçte takımına 4 gol ve 5 asistlik katkı sundu.

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 38 milyon euro olarak gösteriliyor.

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#Galatasaray#Khephren Thuram#Juventus

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