Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

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Galatasaray'ın ısrarla yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Victor Osimhen transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Napoli kulübüne yakınlığı ile bilinen gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Nijeryalı futbolcu, önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelmesi ve perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyor.

Haberinde detaylarında Nijeryalı golcünün, perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmesi planlandığı belirtildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ GELİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Victor Osimhen Çarşamba günü İstanbul'a inecek.

Haberde tüm evrakların imzalandığı ve Nijeryalı futbolcunun perşembe günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılacağı kaydedildi.

RAKAMLARI

26 yaşındaki golcü, geride bıraktığımız sezonda sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.

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