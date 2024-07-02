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Galatasaray'ın transfer paylaşımında Michy Batshuayi'den gönderme: Türkiye'nin en büyüğü!

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#TRANSFER#Michy Batshuayi#GALATASARAY
Galatasarayın transfer paylaşımında Michy Batshuayiden gönderme: Türkiyenin en büyüğü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 15:43

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamıştı. Sarı - kırmızılılar, Belçikalı golcünün transfer videosunu paylaştı.

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Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile çekişen ve şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, ezeli rakibiyle sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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BELÇİKALI YILDIZ TARİHE GEÇTİ

Süper Lig’e Beşiktaş formasıyla adım atan Belçikalı yıldız, son iki sezonda Fenerbahçe’de oynadı. Son olarak Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi, İstanbul’un üç büyük takımında birden oynayan ilk yabancı futbolcu oldu.

TRANSFER VİDEOSUNDA GÖNDERME

Sarı - kırmızılılar, Michy Batshuayi için bir transfer videosu hazırladı. Yıldız futbolcunun yer aldığı videoda 'Türkiye'nin en büyüğündeyim' sözleri dikkat çekti.

Galatasarayın transfer paylaşımında Michy Batshuayiden gönderme: Türkiyenin en büyüğü

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FENERBAHÇE'DE 49 GOL KATKISI YAPTI

Fenerbahçe'de geçen sezonda 43 maçta süre bulan Batshuayi, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.

Sarı lacivertli ekipte iki sezon boyunca 75 maça çıkan Michy Batshuayi, 44 gol attı ve 5 asist yaptı.

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#TRANSFER#Michy Batshuayi#GALATASARAY

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