Galatasaray'ın transfer operasyonunda sürpriz! Erden Timur'un ayrılığı sonrası işler değişti, üzeri çizildi

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Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

DURSUN ÖZBEK 'KİMSEYİ SATMAYI PLANLAMIYORUZ' DEDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz gün transfer operasyonu hakkında bilgi verirken şu ifadeleri kullandı:

Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz. Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Bu takım her zaman şampiyonluk oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bütün transferler kampa yetişmeyebilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor...Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor. Transferde çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü bu para bizim için emanet para. Kulübü zora sokacak transferler yapmamaya çalışıyoruz.

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YILDIZLARIN İSMİ GEÇİYOR

Kadrodaki yıldızları büyük ölçüde takımda tutmayı planlayan Galatasaray için son günlerde Youssouf Fofana, Scott McTominay, Aaron Wan-Bissaka, Lorenz Assignon, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat gibi isimler yazılıyor.

Premier Lig devleriyle anılıyordu, Leipzig ile sözleşme yeniledi! Benjamin Sesko...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig’de forma giyen 21 yaşındaki Slovenyalı genç forvet Benjamin Sesko, kulübü ile olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.

KAMPA YETİŞECEK Mİ?

Galatasaray'da Okan Buruk, şampiyonluk röportajlarında sık sık transferlerin kampa yetişmesinin önemini vurgularken taraftarlar da sezon devam ederken bir planlama yapılıp yapılmadığını da merak ediyor. Ancak Galatasaray'da transfer operasyonu konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

TRANSFER TOPLANTISINA KATILMIŞTI AMA...

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkanvekilliği görevinden ayrıldığını duyuran Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında son transfer toplantısına katıldığını söylemişti.

Erden Timur konu hakkında "2-3 gün önce transferle ilgili geniş bir toplantı yaptık. Listeler hazır. Bu sene ilk 11'e 2 veya 3 transfer yapılacak" şeklinde konuşmuştu.

'HAZIR' DEDİĞİ LİSTE DEĞİŞTİ

Ancak Erden Timur'un hazırladığı ve son toplantıda sunduğu listenin değiştiği öğrenildi. Dursun Özbek ve yönetiminin, transfer listesindeki birçok ismin üzerini çizdiği ve yeni isimlere yöneldiği belirtildi.

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