Galatasaray'ın transfer listesindeki Tijjani Reijnders için karar verildi!

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Transfer çalışmalarını sürdüren ve şu ana kadar Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray yönetiminin, Tijjani Reijnders'i gündemine aldığı iddia edilmişti.

Sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanarak yıldız futbolcu için ilk temasları kurduğu ifade edilmişti.

MARESCA KARARINI VERDİ

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Galatasaray, Atletico Madrid ve Newcastle United, Reijnders'in durumunu takip ediyor.

Haberde; Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Enzo Maresca'nın, Hollandalı orta sahanın ayrılığına izin vermediği ve gelen tekliflerin reddedilmesi için yönetim ile görüştüğü belirtildi.

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KARAR DEĞİŞİR Mİ?

İngiliz basınında yer alan haberlerde ise Maresca'nın, Reijnders'in gelecğei konusunda net karar vermeden önce 27 yaşındaki futbolcuyu hazırlık kampında görmek istediği vurgulandı.

Hem 8 numara hem de oyun kurucu pozisyonlarında görev yapabilen Reijnders, geride kalan sezonda Milan formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.