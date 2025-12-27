Galatasaray'ın transfer listesi 'orta'ya çıktı!

Haberin Devamı

Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde önceliği orta sahaya takviye. Sarı kırmızılıların Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu ilgilendikleri oyuncunun takımının da Şampiyonlar Ligi’nde oynadığını, bu nedenle kulübünün 28 Ocak’a kadar transfere izin vermediğini söyledi. Alacakları oyuncunun Lemina’dan daha genç ve daha sert olacağını da ifade eden Kavukcu kulüp ve oyuncu ismi söylemese de oklar Atalanta’da forma giyen Ederson’u işaret ediyor. Brezilyalı oyuncunun yanı sıra Ugarte, Umut Tohumcu ve Can Armando Güner de gündemdeki diğer adaylar.

TÜM İHTİYACI KARŞILAYACAK

Ederson: 2022’den bu yana Atalanta’da forma giyiyor. İtalyan ekibinin oyun yapısında hem savunma hem hücum geçişlerinde kilit role sahip. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara oynayabilen Ederson top çalma yeteneği ve fiziksel gücüyle orta sahada sertlik sağlıyor. Dikine driplingleri ve ceza sahası dışından attığı şutlarla skor katkısı verebiliyor. Orta sahadaki direnç ve tempo ihtiyacını doğrudan karşılayabilecek olması ve oyunun her iki yönünü oynaması nedeniyle Galatasaray’ın transferde 1 numaralı adayı.

Haberin Devamı

UGARTE TOP KAPMA UZMANI

Ugarte: M.United, geçen yıl 50 milyon Euro’ya PSG’den transfer etti. Beklentileri karşılayamadığı İngiliz devinde ayrılığına izin verildiği iddia ediliyor. Ugarte top kapma ve pas kabiliyeti ile öne çıkan bir futbolcu. Agresif pres gücünün yanı sıra pas arası yapma yeteneği yüksek, Oyun kurma becerisi ve dayanıklılığı ile Avrupa’nın en önemli ön liberolarından biri olan Ugarte, G.Saray’ın savunma güvenliğini üst seviyeye taşıyacak, arkadaki dörtlüyü rahatlatacak, enerjisi hiç bitmeyen bir süpürücü profilinde.

UMUT 8-10 NUMARA OYNUYOR

Umut Tohumcu: Hoffenheim’ın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra A takıma çıktı. Teknik kapasitesi ve oyun zekası yüksek. Orta sahada top dağıtma, dar alanda çözüm üretme ve anahtar pas atma konularında oldukça yetenekli. Genç yaşına rağmen Bundesliga’da aldığı süreler öz güvenini ve oyun disiplinini geliştirdi. Galatasaray için hem yerli kuralı avantajı sağlayan hem de geleceğe yönelik yüksek yatırım değeri taşıyan bir oyuncu. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor olması da en büyük artısı.

Haberin Devamı

CAN ARMANDO TESİSLERİ GEZDİ

Can Armando Güner: Mönchengladbach’ın U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki futbolcu geleceğe yatırım olarak düşünülüyor. Almanya ve Arjantin pasaportu taşıyan Can Armando, her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor. Topla hızı, teknik kapasitesi ve bire birde adam eksiltme becerisiyle ‘geleceğin yıldız adayları’ arasında. İstanbul’a gelip tesisleri gezen genç futbolcunun ocak ayında 18 yaşına girmesinin ardından G.Saray’ın transfer için devreye girmesi bekleniyor.