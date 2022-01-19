Galatasaray'ın transfer hedefindeki Sergio Rico Mallorca'ya gidiyor

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Muslera'nın yokluğunda kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray'da göreve gelen Domenec Torrent, Sergio Rico'yu istemişti ancak İspanyol kaleciş tercihini ülkesinden yana kullandı.

Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig'den de teklifler alan Rico'nun Mallorca'ya gitmek istediği belirtildi.

Marca'nın haberine göre Mallorca ile PSG arasında resmi görüşmeler devam ediyor. Mallorca 28 yaşındaki kalecinin maaşının bir kısmını ödemeyi teklif ederken PSG ise Rico'nun maaşının en az yarısının ödenmesini talep ediyor.

Transferin kısa süre içerisinde redmiyet kazanması bekleniyor.