Galatasarayâ€™Ä±n transfer hedefi Vecino iÃ§in FenerbahÃ§e devreye girdi SÃ¼rpriz harekat

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Bir dÃ¶nem Galatasaray iÃ§in de ismi gecÌ§en Matias Vecino, FenerbahcÌ§e'nin radarÄ±na giren oyuncular arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Kariyerini IÌ‡talya Ligi Serie A'da Lazio'da suÌˆrduÌˆren Vecino'nun soÌˆzlesÌ§mesi sezon sonunda bitiyor.

LUCCI GÃ–REVLENDÄ°RÄ°LDÄ°Â

Fanatikâ€™in haberine gÃ¶re, gelecek sezon 33 yasÌ§Ä±ndaki futbolcuyla orta sahasÄ±nÄ± guÌˆcÌ§lendirmek isteyen SarÄ±-Lacivertliler, bu transferin gercÌ§eklesÌ§mesi icÌ§in Dzekoâ€™nun da menajeri olan Alessandro Lucci'yi goÌˆrevlendirdi.

Lucci, Kanarya adÄ±na UruguaylÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n temsilcileriyle bir araya gelip, bu transferin basÌ§arÄ±yla tamamlanmasÄ±nÄ± sagÌ†layacak.





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24 AÄŸustos 1991 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen UruguaylÄ± oyuncunun takÄ±mÄ±yla birlikte 30 Haziran 2025 tarihine kadar sÃ¶zleÅŸmesi bulunuyor.

Matias Vecino kariyerinde Ä°nter, Lazio, Fiorentina, Empoli, Cagliari gibi Ã¶nemli takÄ±mlarÄ±n formasÄ±nÄ± giydi. Uruguay milli takÄ±mÄ±yla 69 maÃ§ta forma giyen oyuncu 5 gollÃ¼k katkÄ± verdi.

Kariyerine Central U19 takÄ±mÄ±nda baÅŸlayan oyuncu 2011-12 sezonunda Central takÄ±mÄ±ndan Nacionalâ€™eÂtransferÂ oldu.

Fiorentina, Cagliari, Empoli kariyerinin ardÄ±ndan 2017-2018 sezonunda Fiorentinaâ€™dan 24 milyon Euro bonservis bedeliyle Ä°nterâ€™e transfer oldu.

22-23 sezonunda ise bedelsiz olarak Lazioâ€™nun yolunu tuttu. Vecino, bu sezon 15 maÃ§ta forma giyerken 1 gol 3 asistle oynadÄ±.Â

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