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Galatasaray’ın transfer hedefi Stefan Tarnovanu’nun bonservisi belli oldu!

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#Galatasaray#Transfer#Stefan Tarnovanu
Galatasaray’ın transfer hedefi Stefan Tarnovanu’nun bonservisi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 11:52

Sezon sonunda Muslera’nın Galatasaray’dan ayrılma ihtimaline karşılık sarı kırmızılılar yeni bir kaleci bakarken, gündeme Stefan Tarnovanu gelmişti. FCSB, Tarnovanu’nun bonservisini belirledi.

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Galatasaray’ın sezon sonunda bir kaleci takviyesi yapması beklenirken, gündeme FCSB’nin kalecisi Stefan Tarnovanu gelmişti.

Sarı kırmızılıların, FCSB yönetimi ile arasının iyi olduğu ve Rumen ekibinin patronu Gigi Becali ile masaya oturmaya hazırlandığı ifade edilmişti.

Galatasaray’ın transfer hedefi Stefan Tarnovanu’nun bonservisi belli oldu


BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray’ın resmi bir teklif yapmamasına karşın fiyat araştırması yaptığı ve Tarnovanu için 4 milyon Euro’luk teklifle masaya oturacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Buna karşın FCSB yönetimi, Tarnovanu için gelecek olası bir teklife dair kararını verdi. Rumen ekibinin Tarnovanu için 10 milyon Euro fesih bedeli şartı koştuğu ifade edildi.

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Tarnovanu için bu rakamın altına gelecek tekliflerin değerlendirilmeyeceği aktarıldı.

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