Galatasaray’ın transfer hedefi Stefan Tarnovanu’nun bonservisi belli oldu!

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Galatasaray’ın sezon sonunda bir kaleci takviyesi yapması beklenirken, gündeme FCSB’nin kalecisi Stefan Tarnovanu gelmişti.

Sarı kırmızılıların, FCSB yönetimi ile arasının iyi olduğu ve Rumen ekibinin patronu Gigi Becali ile masaya oturmaya hazırlandığı ifade edilmişti.





BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray’ın resmi bir teklif yapmamasına karşın fiyat araştırması yaptığı ve Tarnovanu için 4 milyon Euro’luk teklifle masaya oturacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Buna karşın FCSB yönetimi, Tarnovanu için gelecek olası bir teklife dair kararını verdi. Rumen ekibinin Tarnovanu için 10 milyon Euro fesih bedeli şartı koştuğu ifade edildi.

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Tarnovanu için bu rakamın altına gelecek tekliflerin değerlendirilmeyeceği aktarıldı.



