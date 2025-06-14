Galatasaray'ın transfer hedefi Silva ve İlkay dublesi!

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Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Leroy Sane’yi 3 yıllığına renklerine bağlayan Galatasaray’ın transferde yavaşlama gibi bir niyeti yok. Süper Lig’de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanan sarı kırmızılılar toplamda 25’e ulaşıp 5. yıldızı takmanın morali ve motivasyonuyla direkt katılacağı Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak istiyor. Cimbom’un gündemindeki isimler ise Manchester City’nin yıldızları Bernando Silva ve İlkay Gündoğan.

DEVLER LİGİ İÇİN ONAY VERDİ

Sarı-kırmızılıların önceki gece yarısı Galata Kulesi’nde yaptığı ışık şovda Sane’nin arkasına yansıyan bir görüntü dikkat çekerken silüetteki kişinin Bernardo Silva olduğu sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Bu görüntü taraftarlarda heyecan yaratırken yönetimin temasa geçtiği Portekizli yıldızın Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya devam etme isteği nedeniyle Galatasaray’ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. City ile 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcunun kulüplerin anlaşması halinde Cimbom’a imza atması yakın.

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İLKAY'IN KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray'ın transferdeki diğer bir önceliği ise Alman Milli Takımı’nın kaptanlığını yapan İlkay Gündoğan.

Sarı kırmızılılar, İlkay’ı hem milli takımda hem de Manchester City’de beraber oynadığı Sane ile hem de İngiliz devinde büyük başarılara imza attığı Bernardo Silva ile aynı çatı altında buluşturmak istiyor. Galatasaraylı olduğu bilinen 34 yaşındaki yıldıza 6 milyon Euro’dan 2 yıllık kontrat önerildiği ifade edilirken Leroy Sane ve Bernardo Silva faktörleriyle birlikte hem Alman hem de İngiliz basını İlkay’ın Galatasaraylı olma ihtimalini yüksek görüyor.