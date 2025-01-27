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Galatasaray'ın transfer hedefi Pavlovic'ten açıklama geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Pavlovic
Galatasarayın transfer hedefi Pavlovicten açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 17:48

Fenerbahçe'yi reddetmesinin ardından Galatasaray'ın da transfer için teklif yaptığı Milanlı Pavlovic, transfer spekülasyonlarına ilişkin konuştu.

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Ara transfer döneminde adı önce Fenerbahçe daha sonra ise Galatasaray ile anılan Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

İtalya Serie A'da dün Milan'ın Parma'yı 3-2 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan Pavlovic, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MİLAN'DA KALMAK İSTİYORUM"
Sırp futbolcu yaptığı açıklamada, "10 maçtır oynamadım ve medyada birçok söylenti var. Ama ben buradayım ve Milan'da kalmak istiyorum." dedi.

Milan Teknik Direktörü Conceicao da futbolcusu hakkında yaptığı açıklamada "Pavlovic haftalar boyunca iyi çalıştı ve çok istekli olduğu görülüyordu. Bu ruha sahip oyuncuları seviyorum" diye konuştu.

İtalyan deviyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Strahinja Pavlovic, geçtiğimiz yaz Salzburg'dan Milan'a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu sezon 16 maça çıkan Sırp savunmacı 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Galatasaray#Pavlovic

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