Galatasaray'ın transfer gündemindeki Wendel şov yaptı ve itiraf etti: Beklemiyordum

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Rusya Premier Ligi'nin ikinci haftasında Zenit, deplasmanda Rubin Kazan'ı 4-0 yenerken mücadeleye damga vuran isim Wendel oldu.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Wendel, Zenit'in Rubin Kazan'ı 4-0 mağlup ettiği maçın oyuncusu seçildi.

26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Wendel, bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 1 gol atıp 6 asistlik performans gösterdi.

Rubin Kazan maçının en iyisi seçilen Wendel, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"UMARIM BÖYLE DEVAM EDER"

Performansı hakkında konuşan Wendel, maçın ardından verdiği röportajda, "Açıkçası, sezona bu şekilde başlayacağımı düşünmüyordum. Süper Kupa maçında iki kez asist yaptım. Sezonun ilk lig maçında iki kez ve bugün bir kez daha asist yaptım. Önemli olan bunu sürdürmemiz. Umarım Maksim Glushenkov'a tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim." diye konuştu.

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"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Zenit'te istatistiklerini geliştirmek istediğini söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Zenit'e yardım etmek beni mutlu ediyor. Sadece takımıma yardım etmek ve Zenit'in benden istediği şeyi sahaya yansıtmak istiyorum. İstatistiklerimi geliştirmek için daha çok çalışacağım." dedi.