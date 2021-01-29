Galatasaray'ın transfer gündemindeki isim Mustafa Mohamed kimdir, kaç yaşında?

Galatasaray, Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in transferi için Zamalek Kulübü ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Mustafa Muhamed Ahmed Abdalla'nın (Mustafa Muhammed) kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Mısır ekibi Zamalek de Galatasaray'ın 23 yaşındaki forvet oyuncusunu 2 milyon dolar bedelle 1,5 yıllığına kiraladığını ve futbolcu için 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunduğunu duyurdu.

Mısırlı futbolcu ve eşi, açıklamanın ardından sosyal medya hesaplarından transferle ilgili paylaşımda bulundu.

TERİM'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim: "Muhammet'i istiyorum diye söyledim, düzelteyim. Mısır'da oynayan Zamalek'ten Muhammet Mustafa'yı söylüyorum. Zaten yazıldı. En son söyleyen benim." ifadesini kullandı.

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

Mostafa Mohamed 28 Kasım 1997'de doğdu. Mısır ekibi Zamalek'te forma giyen 22 yaşındaki golcü futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 100 maçta 32 gol attı. Daha önce ülkesi dışında forma giymeyen Mohamed aynı zamanda Mısır A Milli Takımı'nda da görev yapıyor. 1.85 boyundaki santrfor, Zamalek ile 1 lig şampiyonluğu, 1 lig kupası ve 1 kez de CAF Süper Kupası'nı kazandı.

Futbola Zamalek'te başlayan Mohamed geçtiğimiz sezon 43 resmi karşılaşmada 20 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Mısırlı oyuncu takımının en önemli yıldızlarından biri.

Sırasıyla El Daklyeh, Tanta FC ve El Geish takımlarında forma giyme şansı buldu.