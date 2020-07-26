Galatasaray'ın transfer gündeminde Beto yok!
Galatasaray'ın transfer gündeminde Göztepe'ye veda eden kaleci Beto'nun yer almadığı öğrenildi.
ÖZEL | Fernando Muslera'nın sakatlığı sebebiyle kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor
Galatasaray ile transferde ismi anılan Beto'nun, sarı-kırmızılıların gündeminde olmadığı öğrenildi.
İLK HEDEF VOLKAN BABACAN
Sarı-kırmızılıların, Muslera'nın yokluğunda kaleyi yerli bir isme emanet etmeyi planladığı ve ilk hedefin Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan Volkan babacan olduğu belirtildi.
38 yaşındaki kaleci, bu sezon 30 maçta 42 gol yedi ve 8 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
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