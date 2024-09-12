Galatasaray'ın transfer gözdesi Zalewski, Mourinho'nun yıldızıydı!

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Galatasaray'ın transferi için yoğun mesai harcadığı ve önemli yol kat ettiği Nicola Zalewski hem potansiyeli hem de becerileriyle sarı kırmızılıların tam ihtiyaç duyduğu isim... Henüz 22 yaşında olan Zalewski’nin AS Roma’da geçirdiği sürede en uzun süreli çalıştığı kişi ise şu anda Fenerbahçe Teknik Direktörü olan Jose Mourinho’dan başkası değil. Mourinho yönetiminde Serie A ekibi Roma’da 90 maç oynayan Polonyalı futbolcu, Portekizli teknik adamın yönetiminde Konferans Ligi’ni kazandı.

Duran toplarda çok etkili bir isim

Zalewski mevki olarak Mourinho ile bir dönüşüm yaşadı, Portekizli teknik adam ile oyunun her iki yönünü de oynamaya başladı. Hem sol bek hem sol açık olarak rahatlıkla görev alabilen Zalewski, Galatasaray’ın 3-5-2 formasyonuna geçişinde en önemli isimlerden biri olmaya aday. Zalewski’nin çok fazla ön plana çıkarılmasa da en önemli artılarından biri duran top organizasyonlarındaki etkisi. Roma’da duran topların başına geçen genç yıldız son 3 yılda bu konuda oldukça ilerleme kaydetti.

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Son bir yılda ışıltısını kaybetti ama...

Yine de pozisyonel anlamda yaşadığı dönüşümler onun son bir yılda performans olarak gerilemesine sebep oldu. Futbola 10 numara olarak başlayıp ardından sol kanat ve sol bek oynayan bir oyuncuya evrildi. Ancak son bir yılda ışıltısını kaybetti. Roma takımı da bu sebeple takımda kalıp kalmaması konusunda uzun gelgitler yaşadı. Yine de üst üste iki yıl ‘Altın Çocuk Ödülleri’nde ilk 20’ye girmeyi başaran Zalewski açık alandaki etkisi, hızlı yön değiştirebilmesi ile tam da Aslan’ın aradığı isim.