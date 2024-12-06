×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın transfer gözdesi Brezilya'da gündem oldu! Jhon Arias yine penaltı kaçırdı, imdadına takım arkadaşı yetişti...

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#TRANSFER#Jhon Arias
Galatasarayın transfer gözdesi Brezilyada gündem oldu Jhon Arias yine penaltı kaçırdı, imdadına takım arkadaşı yetişti...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 13:00

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için de çalışmalarına başlamıştı. Sarı - kırmızılıların gündeminde yer aldığı iddia edilen Jhon Arias, Fluminense'nin dün gece oynadığı Cuiaba maçında penaltı kaçırdı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde ağıraldığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da deplasmanda oynanacak olan Sivasspor maçı hazırlıkları devam ederken, devre arası transfer dönemi için de çalışmalar başladı.

Hücum hattına mutlak takviye yapacak olan ve kanat oyuncusu transferi için Fluminense'de forma giyen Jhon Arias'ı gündemine alan sarı - kırmızılılar, bir süredir Brezilya ekibiyle görüşmelerini sürdürüyordu.

Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Galatasaray'ın Fluminense ile el sıkışmak için zemin aradığı öne sürülmüştü.

Gözden KaçmasınSivas 4 Eylül Stadı, Galatasaray maçına hazır Alttan ısıtma...Sivas 4 Eylül Stadı, Galatasaray maçına hazır! Alttan ısıtma...Haberi Görüntüle

Bu esnada takımıyla maçlara çıkmaya devam eden Jhon Arias, iki maç üst üste talihsizlik yaşadı.

PENALTIDAN YARARLANAMADI

Fluminense'nin Brezilya Ligi'nde son olarak oynadığı Cuiaba maçına ilk 11'de başlayan Arias, 28. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti. 27 yaşındaki futbolcunun sağ alt köşeye vuruşunu kaleci kornere çeldi ve Fluminense öne geçme fırsatını geri tepmiş oldu.

Haberin Devamı

Galatasarayın transfer gözdesi Brezilyada gündem oldu Jhon Arias yine penaltı kaçırdı, imdadına takım arkadaşı yetişti...

Karşılaşmanın devamında 59. dakikada Kevin Serna sahneye çıktı ve Fluminense'yi 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.

KÜME DÜŞME HATTI YANIYOR

Brezilya Serie A'da küme düşmemek için uğraşan ve her maçı adeta final niteliğinde olan Fluminense, puanını 43'e yükselterek ateş hattının 2 puan üstünde 15. sırada yer aldı.

PARANAENSE MAÇINDA DA KAÇIRDI

Öte yandan Jhon Arias, Cuiaba maçının yanı sıra geçtiğimiz hafta oynanan Athletico Paranaense maçında da 41. dakikada kullandığı penaltıda kaleciyi geçememişti.

Arias o maçtaki penaltı hatasını ise 65. dakikada fileleri sarsarak affettirmiş ve takımına 1 puanı getirmişti.

Bu sezon Fluminense formasıyla 50 maça çıkan Arias, 14 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi. Arias'ın güncel bonservis bedeli ise 15 milyon euro.

Gözden KaçmasınSofyan Amrabat: Galatasaraydan da teklif aldım Kalbimin sesini dinleyip Fenerbahçeye geldimSofyan Amrabat: Galatasaray'dan da teklif aldım! Kalbimin sesini dinleyip Fenerbahçe'ye geldim Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#TRANSFER#Jhon Arias

BAKMADAN GEÇME!