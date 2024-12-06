Galatasaray'ın transfer gözdesi Brezilya'da gündem oldu! Jhon Arias yine penaltı kaçırdı, imdadına takım arkadaşı yetişti...

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde ağıraldığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da deplasmanda oynanacak olan Sivasspor maçı hazırlıkları devam ederken, devre arası transfer dönemi için de çalışmalar başladı.

Hücum hattına mutlak takviye yapacak olan ve kanat oyuncusu transferi için Fluminense'de forma giyen Jhon Arias'ı gündemine alan sarı - kırmızılılar, bir süredir Brezilya ekibiyle görüşmelerini sürdürüyordu.

Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Galatasaray'ın Fluminense ile el sıkışmak için zemin aradığı öne sürülmüştü.

Bu esnada takımıyla maçlara çıkmaya devam eden Jhon Arias, iki maç üst üste talihsizlik yaşadı.

PENALTIDAN YARARLANAMADI

Fluminense'nin Brezilya Ligi'nde son olarak oynadığı Cuiaba maçına ilk 11'de başlayan Arias, 28. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti. 27 yaşındaki futbolcunun sağ alt köşeye vuruşunu kaleci kornere çeldi ve Fluminense öne geçme fırsatını geri tepmiş oldu.

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Karşılaşmanın devamında 59. dakikada Kevin Serna sahneye çıktı ve Fluminense'yi 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.

KÜME DÜŞME HATTI YANIYOR

Brezilya Serie A'da küme düşmemek için uğraşan ve her maçı adeta final niteliğinde olan Fluminense, puanını 43'e yükselterek ateş hattının 2 puan üstünde 15. sırada yer aldı.

PARANAENSE MAÇINDA DA KAÇIRDI

Öte yandan Jhon Arias, Cuiaba maçının yanı sıra geçtiğimiz hafta oynanan Athletico Paranaense maçında da 41. dakikada kullandığı penaltıda kaleciyi geçememişti.

Arias o maçtaki penaltı hatasını ise 65. dakikada fileleri sarsarak affettirmiş ve takımına 1 puanı getirmişti.

Bu sezon Fluminense formasıyla 50 maça çıkan Arias, 14 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi. Arias'ın güncel bonservis bedeli ise 15 milyon euro.