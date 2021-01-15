Galatasaray'ın transfer etmek istediği Seri'ye Benfica kancası
İngiliz basını, Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmaya çalıştığı Jean Michael Seri'yi Portekiz devi Benfica'nın da transfer etmek istediğini yazdı.
Spor Arena Dış Haberler - Taylan Antalyalı'nın yanına eski oyuncusu Jean Michael Seri'yi transfer etmek isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi.
Sky Sports'un haberine göre; Portekiz devi Benfica, Fulham forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer listesine aldı. Haberde Benfica'nın Real Betis'te oynayan William Carvalho transferini gerçekleştirememesi durumunda Seri'ye yöneleceği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Seri, Nice'ten Fulham'a 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Sky'ın haberinde Seri'nin İngiliz futboluna ayak uydurmakta zorlandığı, Galatasaray'ın oyuncuyu yeniden kiralamak istediği ancak Fulham'ın kiralama ücreti istemesi nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmediği de vurgulandı.
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