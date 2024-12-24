Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mikautadze'nin bonservisi belli oldu

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Ligin devre arasını 8 puan farkla lider tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı.

Yenilgisiz yoluna devam eden Sarı kırmızılılar başarıyı sürdürmek için hücum hattına takviyede bulunmak istiyor.

LyonFoot'un haberine göre Galatasaray, Fransa'da Lyon forması Mıkautadze'yi gündemine aldı. Galatasaray yönetimi, Gürcistanlı oyuncu için Lyon ile görüşmelerini sürdürürken Fransız ekibinin oyuncu için istediği bonservis bedelinin belli olduğu iddia edildi.

20 MİLYON EURO

Yıldız futbolcuyu takımına kazandırmak isteyen sarı kırmızılılardan Lyon'un talebinin en az 20 milyon euro olduğu ileri sürüldü.

OSIMHEN DETAYI

Haberde Victor Osimhen'in ocak transfer döneminde ayrılması halinde Galatasaray'ın temaslarını yoğunlaştıracağı ifade edildi.

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İSTATİSTİKLERİ

Yaz transfer döneminde Metz'ten 18.5 milyon Euro'ya transfer edilen 24 yaşındaki forvet, Lyon formasıyla bu sezon 21 maça çıktı ve 7 gol, 1 asist yaptı.