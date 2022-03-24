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Galatasaray'ın transfer etmek istediği Beka Beka, İstanbul'dan paylaşım yaptı

#Galatasaray#Transfer#Beka Beka
Galatasarayın transfer etmek istediği Beka Beka, İstanbuldan paylaşım yaptı

Galatasaray'ın transfer etmek istediği iddia edilen Lokomotiv Moskova'nın Fransız orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka'nın İstanbul'dan paylaşım yapması taraftarda heyecana sebep oldu.

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Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Fransız orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka, kısa süre önce İstanbul'dan paylaşımlar yaptı. Beka Beka, ilk olarak bugün öğle saatlerinde Boğaz manzaralı otelinden paylaşım yapıp ardından da THY uçağından hikaye paylaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 20 yaşındaki oyuncunun transfer için İstanbul'a gelmiş olabileceği yönünde yorumlar yaptı.

FIFA'nın verdiği özel izinle Ukrayna'daki bütün futbolcular ve Rusya'daki yabancı futoblcular 7 Nisan'a kadar diğer ülkelere transfer yapabilecek.

Bir süre önce Beka Beka'nın Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler çıkmış ancak oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada; "Bu haber, bu bilgi doğru değil. Oyuncunun Rusya'da kalıp kalmak istemediğinde dair henüz net bir bilgimiz yok. Kendisiyle bunu konuşmadık, bir bilgi sahibi değiliz." demişti.

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20 yaşındaki Fransız orta saha, bu sezon Lokomotiv Moskova toplamda 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

Galatasarayın transfer etmek istediği Beka Beka, İstanbuldan paylaşım yaptı

Galatasarayın transfer etmek istediği Beka Beka, İstanbuldan paylaşım yaptı

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#Galatasaray#Transfer#Beka Beka

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