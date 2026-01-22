Galatasaray'ın Thiago Almada teklifini duyurdular: Arjantinli oyuncudan transfere yeşil ışık!

Haberin Devamı

Noa Lang transferinde sona yaklaşan ve on numara arayışlarını sıklaştıran Galatasaray, Thiago Almada için Atletico Madrid'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Foot Mercato'nun haberine göre; Sarı-kırmızılılar, İspanyol devine 3 milyon euronun üzerinde kiralama bedeli ve oyuncunun maaşını karşılaşmayı teklif etti. Kulüpler arasında satın alma opsiyonu konusunda görüşmeler sürüyor.

ALMADA, OKAN BURUK'LA GÖRÜŞTÜ: PROJEDEN ETKİLENDİ!

Haberde Thiago Almada'nın Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken, Arjantinli oyuncunun kendisine sunulan projeden çok etkilendiği ve sarı-kırmızılı takıma transfer için yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

HEM ON NUMARADA HEM KANATLARDA OYNAYABİLİYOR

Asıl pozisyonu on numara olan 24 yaşındaki Arjantinli oyuncu, görev verilmesi halinde sol ve sağ kanatlarda da oynayabiliyor.

PERFORMANSI

Almada, bu sezon forma şansı bulduğu 19 maçta, sahada yer aldığı 726 dakikaya 2 gol sığdırdı.