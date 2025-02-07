Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Sevilla'dan açıklama...

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Galatasaray'ın Sevilla'nın sağ beki için 8 milyon Euro teklif yaptığı öne sürülmesinin ardından İspanyol kulübünün teknik direktöründen çıkan iddialara yanıt geldi.

GALATASARAY'I İSTİYOR

Todo Fichajes'in haberine göre; Galatasaray, Juanlu Sánchez için Sevilla'ya 8 milyon euro'luk transfer teklifinde bulundu.

Haberin devamında ise Sevilla'nın oyuncu için tam 15 milyon Euro istediği belirtilirken, adı Real Madrid ile anılan Juanlu Sanchez'in tercihini Galatasaray'dan yana kullanmak istediği aktarıldı.

SEVILLA TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sevilla Teknik Direktörü Xavier García Pimienta konuya açıklık getirdi. La Liga'da pazar günü Barcelona ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunan Pimienta, çıkan iddialara yönelik, "Galatasaray'dan Juanlu'ya teklif mi? Hiçbir şey bilmiyorum ama umarım kalır yoksa ben oynamak zorunda kalacağım." sözlerini sarf etti.

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JUANLU SANCHEZ'İN RAKAMLARI

Bu sezon İspanyol ekibinin formasını 20 maçta sırtına geçiren 21 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.