Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! kaleci transferinde tek hedef Ederson

Galatasaray'da Osimhen transferinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kaleci transferine çevrildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, bir numaralı adayını belirledi.

GALATASARAY'DAN KALECİ KARARI

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray'da kaleci transferinde ilk tercih Manchester City'den Ederson. Transfer için görüşmeler devam ediyor.

Haberin detaylarında sarı - kırmızılıların Brezilyalı file bekçisinin transferi için diğer kaleci adayları ile olan görüşmeleri askıya aldığı belirtildi.

İŞTE G.SARAY'IN TEKLİFİ

Öte yandan Pedulla, bir taraftarın sosyal medyadan kendisine yönelttiği 'Manchester City, Ederson için ne kadar istiyor?' sorusuna 'Galatasaray'ın 5-6 milyon euro teklif ediliyor, Manchester City ise şu anda daha fazlasını istiyor.' şeklinde cevap verdi.

EDERSON'UN SAYILARI

2017 ylından bu yana Manchester City’de forma giyen Brezilyalı file bekçisi, geride kalan sezon 40 maçta görev aldı. 31 yaşındaki eldiven, söz konusu müsabakalarda 54 gol yedi, 13 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.