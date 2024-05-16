Galatasaray'ın tek farkla kazandığı maçta gerginlik

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinde Pınar Karşıyaka, normal süresi 82-82 eşitlikle biten maçta Galatasaray Ekmas’a uzatmada 1 sayı farkla mağlup oldu: 95-96.

Maçın başında pota altında Karşıyaka’ya üstünlük kuran Galatasaray, McCormack, Göksenin ve Yeboah’ın sayılarıyla öne geçip 8 sayılık üstünlüğü buldu. Bu bölümden sonra topu daha çok paylaşarak oynayan ev sahibi Jaylon Brown ile farkı eritip oyunda dengeyi buldu. İlk 10 dakika 19-20 sonuçlandı. İkinci periyot büyük çekişmeye sahne oldu. Üstünlük iki takım arasında defalarca el değiştirdi. Pınar Karşıyaka’dan McCollum, Jaylon Brown ve Martin’in üçlüklerine Galatasaray Bost ve Yeboah ile yanıt verdi. İlk yarı 43-46 bitti.

İkinci yarıya McCollum ve Martin’in basketleriyle başlayan ev sahibi Pınar Karşıyaka, 62-54 öne geçip bu kez 8 sayılık üstünlüğü bulan taraf oldu. Galatasaray bu anlarla Sadık Emir ve Göksenin’in art arda üçlükleriyle farkın açılmasına izin vermese de McCollum’un son saniye üçlüğüyle Karşıyaka üçüncü periyodu 69-62 önde tamamladı. Galatasaray’ın Buğrahan ve Prepelic ile 3 sayılık isabetler bulduğu son periyodun başında Karşıyaka’dan Kenan ve Martin kritik isabetlerle takımlarını önde tuttu. Konuk ekip bitime 2 dakikada 21 saniye Mccormack serbest atışlarıyla skoru 82-82’ye getirdi. İki takım da son anlarda üst üste hücumlardan boş döndü. Karşıyaka son hücumunda McCollum, Galatasaray ise son saniyede Bost’la hücumlardan yararlanamayınca normal süre 82-82 bitti.

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Vitto Brown’ın sakatlığı sonrası sahada 3 yabancıyla kalan Karşıyaka’da uzatma bölümünde Furkan da 5 faulle oyun dışı kaldı. Bu bölüme rakibine göre daha diri giren Galatasaray, McCormack’ın pota altından üstünlüğüyle 5 sayı farkla öne geçti. Yeşil-kırmızılılarda önce McCollum, bitime 19.2 saniye kala da Martin üçlük isabetiyle skoru 95-94’e getirdi.

Galatasaray bitime 5.4 saniye kala McCormack’ın 2 serbest atışıyla durumu 95-96 yaptı. Pınar Karşıyaka, Martin’le son hücumu kaçırınca maç bu skorla bitti.

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İKİ MAÇI KAZANAN YARI FİNALE ÇIKACAK

Serinin ikinci maçı 17 Mayıs Cuma günü İstanbul’da oynanacak. Galatasaray ikinci maçı da kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.

Karşıyaka’nın galibiyeti durumunda ise tur atlayacak takımı 19 Mayıs’ta İzmir’de yapılacak son maç belirleyecek.

MAÇ SONUNDA GERGİNLİK

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda çok çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısının bitimine 4 dakika 59 saniye kala smaca giderken Galatasaray’dan Yeboah’ın müdahalesiyle yerde kalan Karşıyakalı Vitto Brown boynundan sakatlanıp oyuna devam edemedi.

Sağlık ekiplerinin taktığı boyunlukla soyunma odasının yolunu tutan ABD’li forvet kontrol için hastaneye götürüldü. Maçın bitişinin ardından ise saha kenarında sevinen Galatasaraylı basketbolcular ev sahibinin taraftarı ve idari ekibiyle gerginlik yaşadı.