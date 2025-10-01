Haberin Devamı

Galatasaray, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

RAMS Park'ta 51 bin 160 sarı-kırmızılı taraftar önünde oynanan müsabakada sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Victor Osimhen'in penaltıdan kaydetti.

"Devler Ligi"nde sezona deplasmandaki 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, güçlü rakibi Liverpool'u evine eli boş göndererek ilk puanlarını hanesine yazdırdı.

SAHASINDAKİ YENİLMEME SERİSİ 28 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, iç sahada yaptığı son 28 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 28 resmi maça çıktı.

"Cimbom" bu süreçte 20'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi müsabakada 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u deviren Galatasaray, galibiyet sayısını 21'e taşıdı.

AVRUPA'DA 7 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında 7 maç sonra galip geldi.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 7 Kasım 2024'te sahasında bir başka İngiliz takımı Tottenham karşısında 3-2'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 mücadelede 4 beraberlik, 3 yenilgi gördü.

Bu süreçteki Avrupa performansıyla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan "Cimbom" 7 maç sonra Liverpool'u yenerek kazanamama serisini noktaladı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 8 MAÇ SONRA İÇ SAHADA KAZANDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 8 maç sonra galip geldi.

İç sahada son "Devler Ligi" galibiyetini 2017-2018 sezonunda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 8 müsabakada dörder beraberlik ve yenilgi gördü.

Galatasaray, Kupa 1'deki sekiz maçlık iç saha kazanamama serisini Liverpool karşısında sonlandırdı.

SAHASINDA LIVERPOOL'A YİNE KAYBETMEDİ

Galatasaray, uluslararası turnuvalarda konuk ettiği 3. maçta da Liverpool'a boyun eğmedi.

İki takım, bugünkü müsabakayla tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 5'inci kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Galatasaray ikinci galibiyetini alırken, Liverpool 1 galibiyette kaldı. İki karşılaşma ise berabere bitti.

İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 19 sene önce 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı.

"Cimbom" son olarak bugün karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yenerek rakibiyle iç sahada yaptığı 3. müsabakada 2. galibiyetini aldı. Bir maçta da beraberlik çıkaran sarı-kırmızılı ekip, yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI İÇ SAHADA SON 9 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, İngiliz takımlarını konuk ettiği son 9 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte sadece 2014'te iç sahada Arsenal'e 4-1 mağlup oldu. Galatasaray, 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

HÜRRİYET YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Mehmet Ayan da bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında, Galatasaray'ın Liverpool galibiyetini değerlendirdi. İşte o yazılar...

UĞUR MELEKE: "KENARDA SANKİ MIRCEA LUCESCU'NUN RUHU VARDI!"

Okan Buruk’un dün Seyrantepe’deki dev maçta en büyük rakibi Arne Slot değil, Okan Buruk’tu aslında. Sebebi de şu: Adeta iki farklı Okan Buruk var. Biri sakin, soğukkanlı. Son üç sezonu şampiyon bitiren, Avrupa’da Manchester, Bayern gibi rakiplere karşı ayakları birbirine dolaşmayan... İkinci bir Okan Buruk var bir de: Kritik müsabakalar öncesi anlamsızca takımının temel ayarlarıyla oynayan. Young Boys maçlarında aniden Batshuayi’yi 11’e sokup 4-4-2’ye dönen... AZ Alkmaar 11’ine Cuesta’yı monte etmek için üçlü savunma riski alan... Rakipleri şaşırtayım derken kendisi şaşıran.

Dün Liverpool’a karşı hangi Okan Buruk’un kenarda olacağıydı zaten temel soru. Neyse ki Buruk bu kez kimseyi şaşırtmaya kalkmadı; takımını dün sahaya orijinal ayarlarıyla, kas hafızasıyla, ideal 11’i ve klasik dörtlü savunmayla çıkardı. Bunun ödülünü de kısa sürede aldı zaten.

Sarı kırmızılılar dün hem çok organize, hem de tutkulu bir 45 dakika oynadı Rams Park’ta. Şampiyonlar Ligi’nin favorilerinden birine karşı Torreira liderliğinde etkili hücum pres yaptı. Sol önde Barış, ilk devrede sağ bek oynayan Szoboszlai’ye karşı üstünlük kurdu. Osimhen gücüyle, kalitesiyle bugün Premier Lig devlerinin çoğunda ilk 11 oynayabileceğini gösterdi bir kez daha. Hak edilmiş bir üstünlükle girdi Galatasaray soyunma odasına.

SANE’NİN GİRMEMESİ ÖNEMLİ

Dünyanın en kaliteli takımlarından biri Liverpool’un ikinci 45’te baskıyı artırması doğal... Arne Slot, İstanbul’dan puanla çıkmak için tüm kozlarını oynadı, bir ara Liverpool’un ileri dörtlüsü sağdan sola Salah-İsak-Ekitike-Wirtz oldu. Üstelik Osimhen-İlkay çıkıp İcardi-Sara girince önde top tutamamaya başladı sarı kırmızılılar. Okan Buruk’un dün verdiği en doğru karar, Frankfurt’ta her topu ezen ve takımına adeta ihanet eden Sane’yi oyuna sokmamasıydı bence.

Büyük hoca, büyük oyuncuların etiketleri altında ezilmez. Formayı hak edene verir. Büyük maçlarda aniden formasyon değiştirmez, takımının alışık olduğu ayarları bozmaz. Doğru kararlar, doğru oyunları tetikler. O zaman da dünkü gibi büyük galibiyetler gelir işte. Kenarda Mircea Lucescu’nun ruhu vardı sanki ikinci yarıda.

MEHMET AYAN: "KUDRETLİ VE DENGELİ GALATASARAY"

Stadyumda kulakları sağır eden atmosfer... Akıllarda “Alanya maçı”, gönüllerde ise efsane Derwall’in sözü; “Galatasaray adının olduğu her yerde umut vardır.” Futbol günümüzde öncelikle akılla oynanıyor. Ama ruhu, inancı bilgiye katınca ortaya kudretli ekipler çıkıyor. Geniyle, kanıyla, geçmişi ve geleneği ile Galatasaray Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri. Kabul edersiniz ki maç önü birçok insan umutlu değildi. Liverpool da harika değildi ama Galatasaray’ın Frankfurt ve Alanya maçlarından futbol umudu yoktu. İşte orada gen/kan devreye girdi. Orada devreye giren bir şey daha vardı ki DENGE... Okan Buruk bazı Avrupa maçlarında iyi oynayıp skoru alamamıştı. Geçen seneki Bayern ve Man’U maçlarında anımsayalım, harika 60-70 dakikaları hüsran 30’ları bitirdi. Dün akşam Ali Sami Yen çimenine damga vuran harika futbol değil, dengeli oyundu. Mücadeleydi, hırstı umuttu.

SLOT HOCAYI ANLAYAMADIM!

Slot hocanın Salah’ı yedek bırakmasına tercih dersiniz de Szoboslai’yi sağ bek oynatmasını anlamadım! Galatasaray’ın en etkili oyuncularından birinin karşısına onu koymak bildiğin “SLOT” olmuş! Okan Buruk maç hazırlığında bunu biliyor muydu bilemem ama Barış üzerinden hücum geliştirmek olağandı. Nitekim 3’teki pozisyon ve ardından 15’teki penaltı doğru oyunun karşılığı oldu. Liverpool’un amacı belliydi. Topla çok münasebet, topu gezdirirken rakibi yormak, geriden oyun kurmak, dolayısıyla rakibi üzerine çekmek, arkaya süratli oyunculara sarkmak... Planları tuttu, pozisyon bulup gol bulamadılar. Temsilcimiz ise zaman zaman önde basma (bu maçlık) saçmalığına kansa da genelde dengeli gitti ilk yarı. Ezilmeden, pozisyonlar bularak, rakibi doğru karşılayarak. Topla oynama 62-38 rakip lehine olsa da rakip ceza sahası topla buluşmada 22-10 önde olsalar da istediğimizi alarak gittik soyunma odasına. İkinci yarı ise en basit tarifle KUDRETLİ VE DENGELİ GALATASARAY’ın muazzam şöleniydi. Frankfurt maçı Okan Hoca’ya yazdıysa bu maç da ona YAZAR...