Galatasaray'ın tarihi Juventus zaferi sonrasında övgü yağdı: 'Galatasaray maçı rakibini ezerek kazandı! Tarihe tanıklık ettik', 'Zoru, kolay gösterdiler!'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yenerek son 16 yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabakada ilk devreyi 2-1 geride tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda sergilediği baskılı futbolla sahadan 5-2 gibi tarihi bir skorla galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray'ın gollerini 15. dakikada Gabriel Sara, 49. ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'un golleri ise 16. ve 32. dakikalarda Teun Koopmeiners'den geldi. Konuk ekipte oyuna ikinci devrenin başında dahil olan Juan Cabal 59. ve 67. dakikalarda gördüğü çift sarı kart sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

UNUTULMAZ NEUCHATEL XAMAX MAÇINDAN SONRA İLK KEZ 5 GOL ATTI

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında 37 yıl sonra 5 gollü galibiyet aldı.

UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi adlarıyla düzenlenen "Devler Ligi"nde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumundaki sarı-kırmızılı ekip, 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda İsviçre temsilcisi Neuchatel Xamax'ı 5-0 yenerek büyük bir zafer elde etti.

Sonrasında Avrupa'nın zirvesinde birçok başarıya imza atan Galatasaray, Juventus'u 5-2'lik skorla geçerek tarihi galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, 9 Kasım 1988'deki Neuchatel Xamax galibiyetinden 37 yıl, 3 ay, 8 gün (13 bin 614 gün) sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol birden atarak kazandı.

JUVENTUS'U YİNE ELİ BOŞ GÖNDERDİ

Galatasaray, Juventus ile sahasında yaptığı 4. maçı da kaybetmedi.

İlk olarak 16 Eylül 1998'de İtalya'da oynanan ve 2-2 sona eren Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında karşı karşıya gelen iki takım, 7. randevularına çıktı.

Galatasaray, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. İtalyan temsilcisini 4. kez konuk eden sarı-kırmızılılar, üst üste 3. galibiyetini aldı. Galatasaray'ın İstanbul'da Juventus ile yaptığı ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İTALYAN EKİPLERİNE 63 YILDIR EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında 63 yıldır İtalya takımlarına karşı sahasında kaybetmiyor.

Son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında iç sahada Milan'a 3-1 yenilen Galatasaray, sonrasında İtalya ekiplerini konuk ettiği 13 maçta mağlup olmadı. Bu süreçteki 9. galibiyetini alan Galatasaray, 4 kez de berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, sahasında İtalya takımlarına karşı çıktığı maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.

SON 5 RESMİ MAÇTA 20 GOL ATTI

Son dönemde golcü kimliğiyle öne çıkan Galatasaray, son 5 resmi maçında 20 kez fileleri havalandırdı.

Söz konusu dönemde ilk olarak 1 Şubat tarihinde lig maçında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında sırasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 3-1, ligde Çaykur Rizespor'u 3-0 ve Eyüpspor'u 5-1 yendi.

Son olarak Juventus'u 5-2'lik skorla geçen Galatasaray, toplamda 20 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

SAHASINDAKİ KAYBETMEME SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, iç sahada çıktığı son 9 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Son olarak "Devler Ligi"nin 5. haftasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sahasında 5 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

"Cimbom", bu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşadı.

UĞUR MELEKE VE MEHMET AYAN'DAN GALATASARAY DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı 5-2'lik tarihi galibiyeti Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Mehmet Ayan bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

UĞUR MELEKE: DOĞRU ROTASYONUN ZAFERİ

İtalya Serie A, şu anda 96,4 puanla UEFA katsayı sıralamasında Premier Lig’in hemen arkasında ikinci basamakta. Son dört sezonun üçünde İspanya’dan daha fazla puan toplayarak ikinci basamağa sıçramayı başardı İtalyanlar. Hatta 2023-24’te İngiltere’yi de açık farkla geçerek birinci basamakta bitirmişlerdi sezonu.

Üstelik bu çıkışı çok da büyük paralar harcamadan yaptılar: Bu sezon Serie A takımlarının transfere harcadığı toplam para 1,430 milyar Euro. Toplam gelirleri de 1,300 milyar seviyesinde. Yani 20 Serie A kulübünün bu sezon transferde bilançosu sadece 130 milyon Euro açık vermiş. Kulüp başına 6 milyon Euro gibi komik bir harcama bu.

Juventus, Avrupa’da İtalyan futbolunun lokomotiflerinden. Son 15 sezonun 14’ünde Şampiyonlar Ligi’nde yarıştılar. 12’sinde gruplardan terfi ettiler. 5 kez çeyrek finale çıktılar. İki final oynadılar.

“La Vecchia Signora” yani “yaşlı hanımefendi”, köklü bir geleneğe sahip. Bu geleneğin temelinde köklü bir taktiksel anlayış var. Teknik adamları Spalletti de zaten kıtada “taktiksel disiplin”in simgelerinden. Böyle bir kulübe, böyle bir teknik adama karşı 5 golle kazanmak, kelimenin tam anlamıyla “tarih yazmak” demek.

TARİHE TANIKLIK ETTİK

Dünkü maçın ilk yarısında Galatasaray taktiksel olarak ufak zafiyetler yaşadı. Juventus’un üçlü orta sahası (Locatelli-Koopmeiners-Thuram) özellikle tamamlanamayan atakların dönüşünde etkililerdi. Skoru da böyle buldular.

Ancak maçın ikinci yarısında Galatasaray net bir fiziksel fark koydu ortaya. 9 gündür dinlenen Torreira, Sara, Sallai ve Jakobs, yine o süreçte sadece 25 dakika oynayan Barış, 45 oynayan Davinson çakı gibilerdi ikinci devrede... “Old lady (yaşlı kadın)” yoruldu, Galatasaray dipdiri kaldı ve ezerek kazandı maçı.

Atalanta, Lazio ve İnter önündeki son 3 resmi maçta dayak yemişti adeta Juventus... Okan Buruk’sa Eyüp önünde doğru bir rotasyon yaparak, birçok asını dinlendirip, bazılarını da çok az kullanarak hazırlandı Juventus maçına. Doğru rotasyonun zaferi bu.

MEHMET AYAN: YILDIZLI SEMALARDAKİ HAŞMET!

Dakikalar 32’yi gösterirken 2-1 geriye düşmesine rağmen hatları kopmayan, mesafeleri uzamayan, topa hakim olduğunda etkili performans gösteren bir ilk yarı izledik takımımızdan... Eksikleriyle birlikte elbet. Savunma ve hücum kanatlarındaki 4 oyuncumuzdan neredeyse hiç atak katkısı alamadık. Bir kez dahi çizgiye inemedik. Rakibin daktilo şaryosu gibi sağa sola izanla akan savunma anlayışının da bunda etkisi vardı. Sara ile Yunus şut ve girişimleriyle rakibi delmeye çalıştı. Rakip, topu kapınca kanatlara hızlı oynayarak sonuca gitmeyi denedi. Hız, sürat, çabukluk hepsi aynı anlama gelmese de, Juve buradan akıcı oyun helvası yapabiliyordu.

SARA BAMBAŞKAYDI

İkinci yarıya 49’da golle başlamak, Sara’nın duran topundan Davinson golü, 67’deki kırmızı kart derken oyun, set, maç hepsi bize döndü. İlk yarının uzak ara en etkisizi LANG, iki skor yaptı. Diğer ilk yarı etkisizi Barış, Cabal’ı attırdı ikinci golün orta/ şutunu kaleye gönderdi. Yenilgi gelse rakibin ikinci golünün sebebi kabul edilecek Yunus, alkışlarla (tripleriyle) oyundan çıktı. İlk yarının olgun oyunu ikinci yarı BEŞ ile buluşunca söyleyecek söz kalmadı. Herkes iyi oynadı ama SARA bambaşkaydı. Gecenin yıldızıydı...

OLAĞANÜSTÜ BİR MAÇTI

Ve bir istatistik... Maça yedek başlayan oyuncular, Şampiyonlar Ligi grup maçlarında tam 275 kez forma giymişler. Böyle bir gövdeli kadroda egoyu kaprisi nazı yönetebilmek de büyük iş.

Her yönüyle olağanüstü bir maç izledik. Okan Buruk ve teknik ekibi tüm oyuncuları en içten duygularla kutlamak, bir spor yazarı olarak değil bir Türk olarak boynumun borcu. Zoru kolay gösterdiler futbolun tüm unsurlarını birleştirerek! Bir de 5 attığın takım JUVENTUS...

Övecek kelime bulamıyorum... Sanat müziğine sığınırım bu tip durumlarda...

YILDIZLI SEMALARDAKİ HAŞMET NE GÜZEL ŞEY...