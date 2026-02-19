Galatasaray’ın tarihi Juventus zaferi İtalya’da yankı buldu! Yorumcular Cimbom’un yıldızına mest oldu: Tam bir öfke patlaması!

Haberin Devamı

La Gazzetta dello Sport yorumcuları, Galatasaray’ın Juventus karşısındaki performansını puanlarken, özellikle Osimhen, Lang ve Barış’a ayrı parantez açtı. İşte SarıKırmızılılar’a verilen puanlar ve değerlendirmeleri:

'TAM BİR KASIRGA'

Victor Osimhen'e 8 puan verdiler ve hakkında şu sözleri kullandılar: “Gol atmadı ama ne sarsıntı yarattı! Galatasaray’ın 1-0’ı onun Kenan’dan söküp aldığı toptan doğdu, 4-2 ve 5-2 de onun presinden geldi. Tam bir kasırga.”

OKAN BURUK YORUMU

Okan Buruk için 7 puan verdiler ve şunları söylediler: “Maçın başındaki hamleleri doğru okudu (Icardi yerine Barış) ve devrede takıma ivme kazandırdı: Juventus’a 5 gol. Eski bir Interli için fena değil.”

'DUBLE YAPTI'

Noa Lang'a 8 puan vererek maçın en iyisi seçtiler, hakkında ise şu ifadelere yer verildi: “Juve’yi görünce coşuyor. Eski Napoli oyuncusu, Bremer’le düelloda dirençliydi (Türklerin 1-0’ı) ve ikinci yarıda uçuşa geçip duble yaptı.' Gabriel Sara içinse şu sözleri kullandılar: “Bir cerrahın hassasiyeti: 1-0’ı bilardo vuruşu gibi bir golle yapıyor ve ikinci yarıda Sanchez’in 3-2’lik golünün asistini hazırlıyor."

'TAM BİR ÖFKE PATLAMASI'

Barış Alper Yılmaz'a 8 puan verilirken şu ifadeler kullanıldı: “Tam bir öfke patlaması. Cambiaso’ya sarı kart aldırdı, Cabal’ı attırdı: Rövanşı kaçıracaklar. 2-2’yi getiren Lang’in golünde zehirli çapraz şut da onun eseriydi.” Torreira'ya 7 puan verdiler ve Uruguaylı hakkında şöyle konuştular: “Lemina yokken eski Fiorentinalı daha fazla savunma süzgeci olmak zorunda kalıyor. Oyunun temposunu akıllı ve temiz bir şekilde ayarlıyor, yorulmak bilmeyen bir motor.”

'MONTELLA'NIN ÖĞRENCİSİ...'

Yunus Akgün için 6,5 puan verilirken şu sözler sarfedildi: “Montella’nın öğrencisi, Juventus karşısına Locatelli’ye attığı bir bacak arasıyla çıkıyor. Hatlar arasında her zaman hareketli ve canlı. Bir kusuru var mı? Son vuruşlardaki ve karar anlarındaki yeterli somut katkı eksikliği.” Öte yandan Sallai'ye de 6,5 puan verildi ve şunlar söylendi: “En zorlu rakip onun: Kenan. Baştan itibaren onu sindirmeye çalışıyor ve sonunda kontrol altında tutuyor. Sağ kanatta da sık sık ileri çıkıyor.”