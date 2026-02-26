Galatasaray'ın tarihi Juventus maçı İtalyan manşetlerinde: 'Nasıl Osi! Bu acı verici'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray’ın deplasmanda uzatmalara giden maçta Juventus’a 3-2 yenilmesine rağmen son 16’ya kalmayı başardı.

TUR UZATMALARDA GELDİ

Juventus'un gollerini Manuel Locatelli, Federico Gatti ve Weston McKennie kaydetti. Sarı-kırmızılılara turu getiren goller ise Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

OSİMHEN, REKOR KIRDI

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu. Osimhen, Juventus ağlarına gönderdiği topla sarı-kırmızılı formayla 13. golüne ulaştı. Nijeryalı santrforu bu alanda 12'şer golle Milan Baros ile Shabani Nonda ve 11 golle Mario Jardel takip ediyor. Nijeryalı golcü, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. golünü kaydetti.

Haberin Devamı

İTALYA, GALATASARAY MAÇINI KONUŞUYOR

Juventus, 3-0 öne geçtiği maçta turu Galatasaray’a bırakırken İtalyan medyasının manşetlerinin tamamında nefes kesen maç yer aldı. İşte çizme medyasında Galatasaray maçının yansımaları

‘NEREDEYSE MUCİZEYE İMZA ATIYORDU’

Corriere dello Sport: Juve, 10 kişi ile neredeyse bir mucizeye imza atıyordu, ancak uzatmalarda çöktü: Galatasaray, son 16 turuna yükseldi. Bianconeri, alkışlar eşliğinde stadyumu terk etti.

‘BU ACI VERİCİ’

La Gazetta dello Sport: Juventus, Galatasaray karşısında geriye düşmesine rağmen umutlarını yeşertti, ancak uzatmalarda çöktü: Spalletti, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Juventus, Locatelli, Gatti ve McKennie'nin golleriyle elde ettiği başarıya rağmen turnuvaya veda etti: uzatmalarda Osimhen ve Barış Alper, stadyumu sessizliğe boğdu. Bu acı verici. Güzel, mücadeleci ve dirençli Juve, tarihi bir başarıya çok yaklaştı, Galatasaray'ı uzatmalara götürdü, son dört maçında üç oyuncu eksik oynasa da ilk maçta 5-2 gerideyken geri döndü.

Haberin Devamı

Tuttosport: Nasıl Osi! Victor, Spalletti'yi son 8'de evine yolladı. Efsanevi bir Juve performansı, ama yeterli değil: 90 dakika boyunca hakem, VAR ve Galatasaray'dan daha iyiydiler, Osimhen ise son sözü söyledi. Tarihi Şampiyonlar Ligi maçı, Juventus başarıya bir adım uzaklıkta: İkinci yarıyı 10 kişi ile 3-0 önde tamamladı, uzatmalarda eski Napoli oyuncusunun şakası.

Hoş geldin Juventus, iyi ya da kötü, çünkü böyle bir maç oynamak ve sonra her şeye ve herkese karşı koymayı başardıktan sonra yorgunluktan düşmek ne kadar Juve'ye özgü bir şey: Galatasaray'ı eşit şartlarda ve hatta 10 kişiye karşı 11 kişi ile geride bırakmış, ikinci yarının başında ölümcül bir darbe vuran hakemi ve VAR'ı geride bırakmış olan Siyah-Beyazlılar, yaralı bir şekilde ayakta kalmış ve 10 kişi eksikken iki gol daha atmış, hatta son düdük çalınmadan önce nakavt vuruşunu yapamamış, ardından 4-0'ı yapma şansını kaçırdıktan sonra uzatmalarda yorgunluktan çökmüştü.

Haberin Devamı

Quotidiano Sportivo: Juve: Sadece yürek yetmez

‘BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI’

Calcio Mercato: 10 kişi kalan Juventus, Galatasaray karşısında galibiyete çok yaklaştı, uzatmalarda Osimhen'in golüyle Galatasaray tur atladı. Locatelli penaltıdan, Gatti ve McKennie gol attı ama Galatasaray, Juventus'u hayal kırıklığına uğrattı, takım başı dik bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

La Repubblica: Juve'de büyük hayal kırıklığı: Osimhen şoke etti. Galatasaray'ı 3-2 yenmek yetmedi. Kelly'nin kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kalmasına rağmen, Juve Türkleri uzatmaya zorladı. Ardından Nijeryalı oyuncu maçın gidişatını değiştiren golü attı.