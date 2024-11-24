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Galatasaray'ın süper yedeği Michy Batshuayi

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#Galatasaray#Bodrum Fk#Süper Lig
Galatasarayın süper yedeği Michy Batshuayi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 07:00

Sonradan girdiği maçlarda fileleri havalandırmaya devam ediyor. Bodrum karşısında 3 puanı getiren golü atan Batshuayi, bu sezon 6 golünün 5’ini sonradan girdiği maçlarda kaydetti.

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Galatasaraylı Michy Batshuayi, sonradan oyuna girdiği maçlarda gol atma geleneğini Bodrum’da sürdürdü. Dünkü karşılaşmanın 46. dakikasında Metehan Baltacı’nın yerine oyuna giren Belçikalı futbolcu, 54. dakikada vatandaşı Dries Mertens’in sol taraftan ortaladığı topu kafayla filelere gönderdi. Sarı kırmızılı formayla resmi maçlarda 6 gol atan Batshuayi, bunların 5’ini sonradan girdiği karşılaşmalarda kaydetti. Tecrübeli santrfor ayrıca, Samsunspor maçının ardından Bodrum deplasmanında da fileleri havalandırarak üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

Galatasarayın süper yedeği Michy Batshuayi

G.SARAY LiGDE 1000 DAKiKADIR GERiYE DÜŞMÜYOR

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Bodrum karşısında 54. dakikada Batshuayi ile öne geçen Galatasaray, 759 dakika ile bu sezon Süper Lig’de en uzun süre skor avantajına sahip takım unvanını biraz daha geliştirdi. Sarı kırmızılı takım ligde son 1000 dakikada maç içinde hiç mağlup duruma düşmedi.

ZiYECH AKIL ALMAZ BiR GOL KAÇIRDI

Galatasaray’ın dünyaca ünlü futbolcularından Hakim Ziyech, Bodrum FK deplasmanında kaçırdığı golle şaşırttı. 66. dakikada Victor Osimhen’in pasında kaleci Diogo Sousa kalesinde yokken topla buluşan Faslı yıldız, bomboş durumda olmasına rağmen topun dibine fazla girince üstten auta attı. Sakatlığı nedeniyle bu sezon 7 maçta oynayabilen Ziyech, 1 kez asist yaptı.

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#Galatasaray#Bodrum Fk#Süper Lig

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