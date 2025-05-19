Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğunu Hürriyet yazarları değerlendirdi: 21. yüzyılın final ustası! Son 20 yılda çarpıcı detay

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Süper Lig 2024-25 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar, 25. Kez kupayı kazandı.

Galatasaray, 25. Şampiyonluğun ardından 5. Yıldızı da formasına yazdırmaya hak kazandı. Cimbom bu şampiyonlukla beraber gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeyi de hak etti.

Sarı kırmızılıların unutulmaz anılar yaşadığı şampiyonluk gecesi sonrası Hürriyet Spor yazaıları Uğur Meleke, Banu Yelkovan ve Fırat Aydınus, hem Kayserispor maçını değerlendirdi hem de Galatasaray’ın şampiyonluğunu kaleme aldı. İşte o değerlendirmeler…

Uğur Meleke: Galatasaray bir final yapma ustası!

Galatasaray bir final yapma ustası!

Benim bu meslekte 20’nci sezonum. Bu 20 sezonun 10’unda Galatasaray şampiyon olmuş, yani diğer tüm takımların toplamı kadar.

Bence en az bunun kadar çarpıcı bir başka detay da, bu 20 sezonda yarışın içinde varlarsa hep şampiyon olmaları. Son 20 yılda yalnızca 2 kez ikinci olmuşlar ve o iki sezonda da aslında tam olarak yarışın içine girememişler. Ersun Yanal’ın 2014 Fenerbahçe’si çok erken kopmuştu. Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ı da sezonun son 5-6 haftasına bayağı avantajla girmişti. Yani son 20 yıl için şu cümleyi kurarsak sanırım yanılmış olmayız: Galatasaray yarışın içindeyse şampiyon oluyor. Final yapmayı çok iyi beceriyor.

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Bir başka dikkat çekici detay da şu: Galatasaray son çeyrek yüzyılda oynadığı 8 Türkiye Kupası finalinin tamamını kazanmış. Bir UEFA Kupası finali oynamış, kazanmış. Bir Avrupa Süper Kupa oynamış, kazanmış. 21’inci yüzyılın Galatasaray’ı, bir final ustası. Bu sezon bir kez daha kanıtladı bunu.





SÜPER LIG OSIMHEN SEZONU

Tabii makro planda Galatasaray’ın final yapma becerisinin yanına mikro planı, yani son 3 yılın doğrularını da not etmek gerek:

1-) Okan Buruk, Süper Lig’de üç sezonu tamamlayan tek teknik direktör. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde bu 3 sezonda oyun anlayışı departmanında şüphesiz ki bir devamlılık sağladı. Ezeli rakibi Fenerbahçe’yse 3 sezonda adeta 3 benzemezle (Jesus, Kartal ve Mourtinho ile) çalıştı.

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2-) Galatasaray’ın oyuncu kadrosu anlamında da bir devamlılığı söz konusu. Sarı-kırmızılı kadroda 9 futbolcu (Muslera, Barış, Yunus, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Mertens, Berkan ve Icardi) 100 maç barajını aşmış ya da kıyısında.

3-) Galatasaray son 3 sezonun üçünde de ligin en iyi santrforuna sahipti. En yüksek parayı santrfora harcadı, en yüksek maaşı o bölgeye verdi. Ve iki sezon Icardi, bu yıl da Osimhen şampiyon yaptı Galatasaray’ı. Ligin yakın geçmişime bakarsanız, Mario Gomez’de, Bafe Gomis’te, Andreas Cornelius’ta da bu gerçeği görürsünüz. Ligin en iyi santrforuna sahipseniz, yarışta sizi bir adım öne çıkarıyor bu faktör.

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Banu Yelkovan: Bir şampiyonluktan çok ötesini kazandı!

Bir şampiyonluktan çok ötesini kazandı!

Galatasaray, birbirine sırtını yaslayan aidiyet hissi olağanüstü yüksek bir takım.

Ziraat Türkiye Kupası zaferine UEFA Kupası 25. yıldönümü kutlamasını ekleyen, onu Kayserispor maçındaki şampiyonluğa bağlayan, oradan 19 Mayıs’a köprü kuran Galatasaray, bu zorlu ve anlamlı sezondaki kutlamalarını ligin kalan haftalarına da yayarak bugüne kadar görülmemiş zincirleme bir kutlamaya imza atacağa benziyor. Maça saatler kala tribünleri dolduran taraftarın mı yoksa sahadaki takımın mı daha coşkulu olduğunu kestirmek zor.

GALATASARAY KARARLIYDI

Maç başladığında Galatasaray, bastırmaya başlıyor. Oysa rakip Kayserispor, 28 Ocak’ta takımın başına geçen Jakirovic sonrası ligde kalma hedefinden üst sıralara gözünü diken ve korkulan bir takımdı. Fenerbahçe’yle 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışının belirleyici takımlarından biri olan rakibin hafife alınacak bir tarafı yok ama Galatasaray şampiyonluk kutlamaya kararlıydı. Maçın ilk golü, maç öncesi el emeği göz nuru örgü bebeğini hediye eden köylü teyzeden seremoniye çıkan çocuklara ve ara ara patlayan ‘Taraftar çıldırdı Odimhen’i istiyor’ tezahüratının kadar çoğu şeyin öznesi Nijeryalı yıldıza ait. Hemen her maç, kayıtlara geçen gollerinden fazlasını ofsayta takılan diğer pozisyonlarıyla da izletiyor. Hem kendisi hem taraftar için unutulmaz bir sezona imza atıyor.

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DÜNYADA ÇOK AZ TAKIM BU KENETLENMEYi BAŞARABiLiR

Dünyada çok az takım, geçmişiyle bugünü Galatasaray’ın yaşadığı kadar iç içe yaşar. Çok az kulüp, formasını giyen hemen herkesi sonsuza dek bu ailenin bir parçası yapar. Galatasaray, bugün sahada Türkiye’de bir ilki başarıyor ve 25. şampiyonluğunu formasına beşinci yıldız olarak asıyor olabilir ama bunu yaparken Osimhen’in rekoru kırmasına en çok bir önceki rekorun sahibi Jardel’in sevindiği, Hagi ve Popescu’nun tribünde olduğu, Melo’nun her maçta okyanus ötesinden mesaj yolladığı, neredeyse tüm çocukların Galatasaraylı olduğu bir ortamla başarıyor.

RAKAMLARLA ANLATILAMAYACAK BiR BAŞARI HiKAYESi

Bir sezonun çok ötesinde bir sezonda, bir şampiyonluğun çok ötesinde bir şampiyonluk kazandı Galatasaray. Rakamlarla, kupalarla, istatistiklerle anlatılması eksik kalacak bir hikaye yazdı. Birbirine sırtını yaslayan, birlikte üzülen, birlikte güçlenen, birlikte hayal kuran Okan Buruk ve öğrencileri, bu aidiyet hissiyle, sadece bugün değil, dünden bugüne sarı kırmızı formayı ıslatmış tüm oyuncuların adına, gelecekte terleteceklere bile yeni bir çıta koydu belki..

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Fırat Aydınus: 5 yıldızın ve şampiyonluğun sahibi Galatasaray!

5 yıldızın ve şampiyonluğun sahibi Galatasaray!

Şampiyonlukta herkesin katkısı oldu muhakkak. Ama Buruk, Muslera, Sanchez, Torreira, Osimhen 5. yıldızın mimarıydı.

Her zamanki başlangıcını yapamasa da 20. dakikadan sonra Galatasaray sezon klasiğine döndü. Kurduğu baskı sonucu netice alamadığında devreye Gabriel Sara ve Galatasaray’ın duran toplardaki başarısı devreye girdi. Sara‘nın kornerden yaptığı ortada, kalması için pankartlar açılan Osimhen’in kafasıyla Galatasaray 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra kurulan baskı ve Kayserispor defansının hatası Barış Alper ile ikinci golü getirdi.

Tutan Muslera, engelleyen Sanchez, orta sahada yıpratan Torreira ve Lemina, oyun kilitlendiğinde kilidi açan duran top ustası Sara, atanı Barış Alper ile Osimhen... Aslında baktığımızda bu futbolcuların bu maçta yaptıkları sezon boyu Galatasaray’ın başarısının özeti.

Bu arada sadece tutan değil Muslera atan da oldu bu müsabakada. Her ne kadar atanları iyi olsa da Galatasaray’da geldiğinden beri Muslera faktörü ve şampiyonluklardaki katkısının ne kadar üst seviyede olduğu dün bir kez daha ortaya çıktı. Maç berabere giderken 21. dakikada yaptığı kurtarış her şeyi anlatıyordu. Bundan 10 dakika sonra Kayseri’nin Galatasaray’ın üzerine geldiği, net pozisyonlar yakaladığı anlarda Sanchez’in devreye girerek kestiği toplar şunu net olarak gösterdi; evet çok büyük oynasa da şampiyonluğu sadece Osimhen’in üzerinden okumamak gerek.

ŞAMPiYONLUĞUN FOTOĞRAĞI

İkinci yarı Galatasaray ilk yarıya oranla daha iyi gözüktü. İlk bölümde Kayseri’nin kaleye geldiği pozisyonları göz önüne alırsak, ikinci 45 dakika itibari ile buna da izin vermeyen ve şampiyonluk maçından keyif alarak oynayan Galatasaray gördük. Son vuruşlarda daha dikkatli olunsa fark 70. dakikaya kadar daha da açılabilirdi.

Galatasaray adına şampiyonluk fotoğrafı; penaltıyı gole çevirdikten sonra saha içi saha ve dışı tüm futbolcuların Muslera’ya koşup sarılmasıdır. Bu görüntü futbolcuların kendisine hem saygısı hem de başarılarda katkısının ne denli olduğunun kanıtı oldu. Okan Buruk, Muslera, Sanchez, Torreira, Osimhen... Şampiyonlukta herkesin katkısı oldu muhakkak. Ama sezon geneline bakıldığında bu 5 kişi 5. yıldızın mimarıydı.





VAR’A BIRAKMAMALIYDI

Ali Şansalan’a gelince... Artık bunu sahada sen ver. Bu penaltıyı VAR’a bırakma. Hele senin tecrübendeki hakem için sahada çözmen gereken net ve açık bir penaltıydı Aslında bu pozisyonda sezon boyu ceza sahası içinde hakemlerin spesifik kararları VAR’a bırakma alışkanlığının bir tezahürü-fotoğrafı oldu.