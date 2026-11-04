Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti sonrası herkes onu konuşuyor! 'Formasının içine Mertens gizlenmiş! 55 milyon euro çıkış maddesi...'

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Devler Ligi'nde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 4. haftada RAMS Park'ta yenilgisiz Stuttgart'ı konuk etti.

Mücadelenin başında sol kanattan yapılan ortalarla ters kanat oyuncusunu ceza sahasında buluşturan pozisyonlar üreten Stuttgart, daha etkili olan taraftı. Ön alan baskısı ve geçişten pozisyon arayan sarı-kırmızılı takım, 12. dakikada Aleksey Batrakov'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra savunmadan Davinson Sanchez'in derinlemesine pasında yine Batrakov fileleri sarsarak skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin ilk yarısında kontrolü elinde bulunduran Galatasaray devre arasına önde girdi.

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Maçın ikinci yarısında oyunu Stuttgart ekibi kontrol etti. Alman temsilcisinin geliştirdiği tehlikeli ataklarda hem kaleci Uğurcan Çakır hem de savunma oyuncuları hata yapmadı. Galatasaray, ilk 15 dakikada Batrakov'un kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

HÜRRİYET YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Galatasaray'ın galibiyetini Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Mehmet Ayan, bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar...

MEHMET AYAN - BANA 55 MİLYON EURO'NUN RESMİNİ ÇİZEBİLİR MİSİN MESUT BAHTİYAR!

Batrakov 'Osimhen yoksa Galatasaray yok!' argümanın da çöpe attı.

Hakçası ilk 12 dakika 2-0 yenik duruma düşsek toparlamaya çalışmak ile uğraşırdık. Leweling’in iki direkten dönen topuna gözünü kapatmayan oldu mu?

Çarçabuk toparladık. 2005’li Rus oyuncumuzla çözdük skoru. İki gol attı ve ilk yarıyı rahat oynamamızı sağladı. Hatta 22’deki pozisyonu sonuçlandırsa maç yazıları erkenden gazetelere giderdi. 20.08.2026’da Galatasaray’ın K.A.P bildiriminde 25 milyon Euro bonservis bedeli bildiriliyor, kulübe yakın çevreler de 55 milyon Euro çıkış bedeli ifade ediyordu. 5 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu için Galatasaray büyük yatırım yapmıştı. Yatırımın karşılığı 3 maç 4 gol ile alınmaktaydı Devler Ligi’nde...

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‘10 NUMARA’ PERFORMANS

İlk yarının yıldızı, maçın adamı olmaya adaydı. 10 numara işini ON NUMARA yapıyordu. Şampiyon takımın orta sahasına Torerria-Lemina-Sara diye dudak bükülürken, ciddi yatırımla pansuman olmuştu oraya. 55 de ederdi hani! “Osimhen yoksa Galatasaray yok!” argümanını da çöpe atıyordu genç Rus! İlk goldeki Sallai, ikinci goldeki Davinson Sanchez katkılarını ihmal etmeden tabi... Barış Alper’in fedakarane oyununa değinmeden olmaz elbet!

İkinci yarıda iyi oyun oynadığımız söylenemez. Rakip epeyi zorladı. 2-0’ın avantajıyla 75’lere kadar direndik ancak oyun onlardaydı. Uğurcan Çakır’ın 1-2 kurtarışı ile maçta kaldık; oyun bizim değildi.

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Şampiyonlar Ligi 4 maç 6 puan... Son derece verimli.. İlk 24 için de değerli gidişat... Ligde ezeli rakiplerine karşı oluşturulmuş büyük üstünlük... Bunlarla koşut zamanlarda kendi içinde yönetim krizi. 2 yönetici istifa, yargı önündeki 3 yönetici.... Hani deniyor ya OKAN BURUK İYİ HOCA MI falan... İyi lider mi?

Akhisarspor, Başakşehir... Hatta Elazığspor, Sivasspor.... Bildiğin Anadolu takımı hocası bu “çocuk!”...

Siz öyle bilmeye devam edin... İsmim mesut göbek adım bahtiyar... Yıllarca hep böyle bildiniz siz... Mesut Bahtiyar’dan şarkılar dinlediniz!

UĞUR MELEKE - BATRAKOV'UN FORMASININ İÇİNE MERTENS GİZLENMİŞ SANKİ!

Şampiyonlar Ligi’nin bir elit seviyesi var, orası zaten milyarderler kulübü: Paris St. Germain, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Arsenal ve Manchester City’nin başı çektiği 8-9 tane milyar euroluk takım var orada. Bu milyarderler kulübüyle baş etmek zor. Ancak onlardan sonra gelen ikinci kategori aşağı yukarı bizim temsilcilerimizin seviyesinde. Galatasaray ve Fenerbahçe de orada, Lille, Roma, Sporting, Stuttgart, Villarreal, PSV, Napoli gibilerle beraber...

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Bence bu “Şampiyonlar Ligi orta sınıfı”nın birbirleriyle yapacakları maçlar zaten 9’la 24’üncü basamaklar arasında yer alıp almayacaklarını belirliyor. Galatasaray ilk 4 maçının birini elit bir rakiple (Barcelona ile) oynadı. Ancak diğer üç rakibi aşağı yukarı kendi kategorisindeki ekipler. Ve bu üç rakipten ikisini yenmesi, Lille ve Stuttgart’tan 6 puan çıkarması son derece olumlu.

Üstelik Galatasaray bunu 8 Ekim-8 Kasım arası bir ayda 8 maçlık sert fikstürde başardı. Bu süreçte üç zorlu Devler Ligi maçı, bir de süper derbi oynadı. Ligde şu anda lider. Şampiyonlar Ligi’nde de şu anda yakaladığı bir buçuk puan ortalaması “ilk 24” için fazlasıyla yeterli.

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LEMiNA ÖNÜNE GELENi YUTTU

Galatasaray'ın bu başarılı Şampiyonlar Ligi macerasında öne çıkan olağan şüpheliler var elbette: Lemina dün özellikle ilk devrede yuttu Stuttgart forvetlerini. Osimhen’in dönüşüyle birlikte fabrika ayarları bulundu. Davinson patron gibi oynadı. Ancak bir kez daha ekstra bir parantezi genç Rus Batrakov için açmak gerek. Gerek anatomisi, gerek fizyonomisi, gerekse oyun stili bana o kadar çok Mertens’i hatırlatıyor ki... Batrakov’un formasının içinde gencecik bir Mertens gizlenmiş gibi sanki.

On numara pozisyonunda durağan kalmıyor, aynen Mertens gibi sürekli sağa sola deplase olarak savunmanın kafasını karıştırıyor. Mertens gibi soğukkanlı. Ve basit oynamanın ne kadar ışıltılı bir şey olduğunun farkında. Böyle basit oynayarak gösterişsiz bir biçimde büyük maçların kaderini değiştirmesi, onu çok parlak bir geleceğin beklediğinin kanıtı.