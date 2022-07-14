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Galatasaray'ın futbolcusu Luyindama'dan çok konuşulan paylaşım! Toprak sahada futbol oynuyor...

#Galatasaray#Luyindama#Transfer
Galatasarayın futbolcusu Luyindamadan çok konuşulan paylaşım Toprak sahada futbol oynuyor...

Galatasaray'ın kiralık ücretine ve bonservisine toplam 8 milyon euro ödediği Christian Luyindama, ülkesi Kongo'da toprak sahada futbol oynadığı anları paylaştı.

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Galatasaray'ın Ocak 2019'da Standard Liege'den 3 milyon euro bedelle kiraladığı, Haziran 2019'da ise 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Christian Luyindama, Sarı-kırmızılı kulübün sezon öncesi çalışmalarında yer almıyor.

Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun'a satın alma opsiyonuyla kiralık gönderilen Demokratik Kongolu futbolcu, sezon bitiminde opsiyonu kullanılmayınca Galatasaray'a dönmek zorunda kaldı.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kamp kadrosuna dahil edilmeyen Luyindama'nın bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

Luyindama, Instagram hesabından ülkesinde toprak sahada futbol oynadığı anları paylaştı. Bu kareler sosyal medyada çok konuşuldu.

28 yaşındaki Luyindama'nın Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Luyindama, Al Taawoun ile son maçında 27 Haziran'da çıkmıştı.

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#Galatasaray#Luyindama#Transfer

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