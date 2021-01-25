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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın son gözdesi Kaan Ayhan

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Galatasaray'ın son gözdesi Kaan Ayhan
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Sarı kırmızılılar milli oyuncuyu kiralamak için Sassuolo ile masada. Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru’yu kadrosuna katan İrfan Can Kahveci konusunda Başakşehir ile temaslarını sürdüren Galatasaray savunmasını da yine bir başka milli takım oyuncusuyla güçlendirmek istiyor.

Sarı kırmızılıların gündemindeki isim sezon başında İtalya’ya transfer olan Kaan Ayhan.

6 KEZ 11’E GiRDi

Fortuna Düsseldorf’tan Sassuolo’ya giden Kaan Ayhan için Serie A ekibi 2.5 milyon Euro bonservis ödemişti. 2024 Haziran sonuna kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoper İtalyan temsilcisinde 14’ü ligde 1’i İtalya Kupası’nda olmak üzere 15 karşılaşmada görev yaparken sadece 6 karşılaşmada ilk 11’e girdi.

Sarı kırmızılılar, Kaan Ayhan’ı kiralık olarak kadrosuna katabilmek için Sassoula ile görüşmelerini sürdürüyor.

Türk Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’na direkt katılan kadrosunda önemli bir isim olan Kaan milli formayı 32 kez giyerken 3 gol attı, 2 de asist yaptı.


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