Galatasaray'ın Sivasspor zaferi sonrası övgü üstüne övgü: Lider gibi, şampiyon gibi | Okan Buruk onu asla kaybetmemeli

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Sivasspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Victor Osimhen (p) ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise Garry Rodrigues'ten geldi.

Sarı - kırmızılılarda Metehan Baltacı, 16. dakikda gördüğü kırmızı kart sonrası oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından puanını 38'e yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya çıkararak liderliğini sürdürdü.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, kritik karşılaşmanın ardından köşelerinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Uğur Meleke: Buruk’un en doğru hamlesi Nelsson’du

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Sivasspor, ligin oyun tanımı en net takımlarından biri. Ancak madalyonun diğer yüzü de yalnızca tek bir oyun planlarının olması. Pragmatizm dışında bir senaryoya hazırlıklı olmamaları. Dünkü maçın da özeti biraz bu.

Ligin 15’inci haftası oynanıyor. Sivasspor’un düne kadar 1-0 öne geçtiği tek bir müsabaka vardı (Hatay maçı). Onda da zaten 1-0’ı koruyamadılar, 2-1 geriye düştüler hemen. Sivasspor maçlara güçlü başlayan, topa sahip olmak isteyen, 1-0’ı bulup oyunu tutabilen bir takım değil. Ya 0-0’ı uzun süre tutmak istiyorlar veya geriye düştüklerinde genelde ikinci devrelerde oyuncu değişiklikleriyle büyüyorlar.

Dün onlar için 15’inci dakikada G.Saray'ın eksik kalması haliyle beklenmedik bir durumdu. Bir kişi fazla oynamalarına rağmen kendi birinci bölgelerine yığılmaya devam ettiler, topu 10 kişilik G.Saray’a bıraktılar ve sarı kırmızılılar da kaliteli ayaklarıyla haklı olarak çevirdiler maçı. G.Saray 80 dakika 10 kişi oynamasına rağmen neredeyse hiç hissettirmedi personel eksikliğini. Lider gibi, şampiyon gibi oynamaya devam etti ve kazandı maçı. Sivas’ta şahane bir Yunus performansı izledik. Alışık olduğu yerde, sağ kanatta oynayınca, üç golün de içindeydi genç oyuncu.

Ayrıca Okan Buruk da defansta büyük açıklar verdikleri 3-4-2-1 ısrarından nihayet dün döndü. Sivas’ta dörtlü defansla oynadılar ancak bu kez de genç Metehan-Manaj eşleşmesi sadece 15 dakika sürdü. Tecrübeli Manaj 15 dakikada attırdı rakibini. Buruk’un dün belki en doğru hamlesi, Nelsson’u 75’te oyuna almasıydı. Buruk’un bence Nelsson’u küstürme lüksü yok. Bu sezon Danimarka Milli Takımı’yla Uluslar A Ligi’nde 4 maçta ilk 11 oynayan Nelsson, Süper Lig’de sadece 2 müsabakaya başladı. Evet ciddi hatalar yaptı ama Buruk onu kazanma yoluna gitmeli. Dün 10 kişi kaldıkları pozisyonda Metehan’ın, golde de o dakikada stoper rolünde olan Berkan’ın ciddi hataları var. G.Saray’ın kısa-orta-uzun her vadede Nelsson’a ihtiyacı var. En azından 2026’da sözleşmesi bitene kadar.

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Maçın son anında Barış’a yapılan acımasız harekete çok üzüldüm. Genç sporcunun bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim.

Fırat Aydınus: Galatasaray için eksik ya da fazla fark etmiyor

Zevkli, bol pozisyonlu ve tempolu bir ilk 45 dakikaya şahit olduk. Bireysel hataların damga vurduğu bir bölümdü. İlk 15 dakikada Galatasaray arzulu ciddi bir baskıyla başladı maça, ki bu süreçte Victor Osimhen klasına yakışmayacak bir şekilde gol kaçırdı. Akabinde 15. dakikada yaşanan Rey Manaj-Metehan Baltacı mücadelesinde Metehan tecrübesizliğinin kurbanı oldu ve Galatasaray 10 kişi kaldı. Bunun üzerine Berkan Kutlu’nun hatası eklenince Galatasaray 1-0 geriye düştü.

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KALECi NiKOLiC’TEN 2 BÜYÜK HATA

Bundan sonraki dakikalarda yaşanan bireysel hatalarda Sivasspor kalecisi Nikolic başrolü aldı. Yunus Akgün’ün zayıf şutunda topu elinden kaçırıp skorun 1-1’e gelmesine neden olan Nikolic, ilk yarının son dakikalarında Yunus Akgün’ün Victor Osimhen’e attığı derinleme pasta kalesini terk edip etmeme konusunda tereddüt yaşayınca zamanlama hatası yaptı ve penaltıya sebebiyet verdi. Bunun sonucunda Galatasaray Osimhen’in şık penaltı vuruşuyla 2-1 öne geçti.

SON 30 DAKiKADA YORULDULAR

Sarı kırmızılılar, ilk devrenin son 10 dakikasında kurduğu baskıyı ikinci yarının başında da devam ettirdi. 53. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sol çaprazdan yaptığı ayak içi vuruşuyla skor 3-1’e geldi. 15. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Galatasaray’da son 25-30 dakikalık bölümde ister istemez yorgunluk faktörü ön plana çıktı. Bunu fark eden Okan Buruk hemen tedbirini alarak oyuncu değişikliğine gitti.

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KALiTE VE HIRSLI MÜCADELENiN ESERi

Sivasspor uzatmalarda durumu 3-2’ye getirse de Galatasaray, Osimhen ve Yunus gibi oyuncuların kalitesi ve takım halindeki hırsıyla 3 puan almayı başardı. İstatistiklere baktığımızda, maçın büyük bölümünde 10 kişi oynayan sarı kırmızılıların topla oynama (yüzde 69’a 31), şut (11’e 9), başarılı pas (317’ye 180) ve korner (10’a 5) kategorilerinde üstün olduğunu gördük.