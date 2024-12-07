Galatasaray'ın Sivas maçı kadrosunda 5 eksik

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak lider Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

5 EKSİK

Sivas'a gidecek kafilede sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor maçının kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Michy Batshuayi, Victo Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı.

NE ZAMAN, NEREDE? HANGİ KANALDA?

Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray, Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele BG 4 Eylül Stadı’nda 8 Aralık Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.