Galatasaray'ın sırrı RAMS Park, Fenerbahçe'nin kâbusu Kadıköy!

Fenerbahçe'nin Süper Lig’de üst üste 5. kez ikinci sırada kalması şüphesiz dünya futbol tarihinin en ilginç istatistiklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Diğer taraftan ezeli rakibi Galatasaray ise üst üste 4. kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. İki takımın ‘başarısız’ ve ‘başarılı’ serilerinin gerekçelerini incelediğimizde çarpıcı bir sonuçla karşılaştık: Son 5 sezonda şampiyonluğu, iç sahada kendi taraftarları önünde oynadıkları karşılaşmalarda en çok puan toplayan takımlar kazandı.

2021-22’de sahasında 19 puan kaybetti

2021-22 sezonunda 81 puanla mutlu sona ulaşan Trabzonspor, kendi evinde oynadığı 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik alırken hiç yenilmedi ve 43 puan topladı. Toplam puanının yüzde 53’ünü iç sahada kazanan Fırtına’ya karşın, sezonu 73 puanla ikinci bitiren Fenerbahçe, Kadıköy’de 11 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 3 kez sahadan mağlup ayrıldı ve 38 puan aldı (yüzde 52). Bu tabloya başka bir açıdan bakacak olursak; içerideki maçlarda Trabzonspor 14 puan kaybederken, sarı lacivertlilerin kaybı tam 19’u buldu.

F.Bahçe 2022-23’te evinde 3 kez yenildi

Galatasaray, şampiyonluk serisinin başladığı 2022- 23 sezonunda RAMS Park’ta oynadığı 18 karşılaşmada 15 galibiyet, 2 beraberlik alırken sadece 1’inden mağlup ayrıldı ve 47 puan topladı. İç sahada 7 puan kaybeden sarı kırmızılılar, sezon bitiminde ulaştığı 88 puanın yüzde 53.4’ünü iç sahada kazanmış oldu. 80 puanla ikinci olan Fenerbahçe, 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 41 puan kazanırken 13 puan kaybetti. Kadıköy’de alınan puanların sarı lacivertlilerin toplam puanındaki oranı yüzde 51.25’te kaldı.

G.Saray 2023-24’te içte 19’da 18 yaptı

Hem Galatasaray’ın (102) hem de Fenerbahçe’nin (99) rekor miktarda puan topladığı 2023-24 sezonunda şampiyonu belirleyen esas unsur iç saha performansı oldu. Sarı kırmızılı takım bu periyotta RAMS Park’ta oynadığı 19 maçta neredeyse kusursuza yakın bir performans sergileyip 18 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve sadece 3 puan kayıpla 54 puan (toplamda oranı yüzde 52.9) aldı. Fenerbahçe ise o zaman adı Ülker olan Chobani Stadı’ndaki karşılaşmaların 15’ini kazanırken, 3’ünden berabere, 1’inden mağlup ayrıldı ve 48 puan topladı (yüzde 48).

Cimbom 2024-25’te de çok başarılıydı

2024-25 sezonunda da iç saha puan cetveli bir öncekinden pek farklı olmadı... Galatasaray, kendi evindeki 18 maçın 15’inden 3’er puanla ayrılırken, 3’ünde berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi. RAMS Park’taki karşılaşmalarda 48 puan toplayıp sadece 6 puan kaybeden sarı kırmızılılar, sezonu ise 95 puanla tamamladı. Fenerbahçe, taraftarı önündeki maçlarda 14 kez galibiyet sevinci yaşarken, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı ve 44 puan topladı. Sarı lacivertli takımın bu periyotta Kadıköy’de yaşadığı puan kaybı 10’a ulaştı.

2025-26’da en yüksek orana ulaştı

2025-26 sezonunu 77 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu puanların 43’ünü (yüzde 55.8) RAMS Park’ta kendi taraftarı önünde oynadığı maçlarda kazandı. 17 karşılaşmanın 13’ünü kazanıp 4’ünden berabere ayrılan Cimbom, hiç yenilgi görmediği bu maçlarda 8 puan kaybetti. 74 puanla ikinci olan Fenerbahçe de Kadıköy’de mağlubiyet almadı ancak kazandığı 11 galibiyete karşın 6 kez berabere kalması şampiyonluğa mal oldu. Zira berabere bitirilen maçlarda kaybedilen kaybedilen puanlar 12’ye ulaştı.

SÜPER LiG’DE SON 5 SEZONDA iÇ SAHADA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIMLAR



