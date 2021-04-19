Galatasaray’ın sırları Clubhouse’da anlatılmış

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Seçim atmosferine giren Galatasaray’da dün kritik bir toplantı yapıldı. Sarı kırmızılıların yönetim, sicil, denetleme ve disiplin kurulları, kulüp başkanı Mustafa Cengiz’in çağrısı üzerine dün Türk Telekom Stadı’nda olağanüstü toplantı yaptı.

BiRLiK BERABERLiK MESAJI

Kurulların başkan ve üyelerinin tam kadro katıldığı toplantıda Cengiz’in etrafında birlik ve beraberlik mesajı verilirken zaman zaman hararetli tartışmalar yaşandı. Tartışmaların sebebi ise çok ilginçti... Bazı yönetim kurulu üyelerinin ‘Clubhouse’ uygulamasındaki sohbet

odalarında kulüpte yaşananları en ince ayrıntısına kadar anlatması idi.

MAHMUT RECEViK TEPKi GÖRDÜ

Bu duruma özellikle disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri tepki gösterirken, Galatasaray’a yakışmadığı belirtilen bu durum için yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik’in istifası istendi. Gelen tepkiler üzerine söz alan Recevik, tepki gösteren üyelere hak vererek, “Hatalıyım” dedi ve özür diledi. Bu konunun yarın yapılacak yönetim kurulunun olağan toplantısında yeniden görüşülmesi kararı alındı. Başkan Cengiz de geçtiğimiz

de cuma günü yapılan toplantıda yaşananların Clubhouse’da anlatılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirip, bir daha tekrarlanmaması için kurmaylarını uyardı.

CENGiZ: GÖREVE DEVAM

Geçtiğimiz hafta resmi siteden Olağan Seçimli Genel Kurul’un tarihini 29 Mayıs olarak açıklayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, görevi bırakmak gibi bir düşüncesinin kesinlikle olmadığını dünkü zirvede önemle belirtti. Genel kurula dek kulübe hizmet etmeyi sürdüreceğini belirten Cengiz, “Galatasaray için çalışmaya, mücadele etmeye ve mesai harcamaya devam edeceğiz” dedi. Cengiz hafta içinde bir basın toplantısı düzenleyerek, yaşananlarla ilgili değerlendirme yapması bekleniyor.

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