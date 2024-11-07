Galatasaray'ın sıradaki 9 maçı! Art arda deplasmanlar...

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor. Son iki sezonun şampiyonu sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı bir grafik sergiliyor.

7 Kasım Perşembe (bugün) sahasında Tottenham'ı ağırlayacak olan Galatasaray, bu maçın ardından zorlu 8 müsabakaya daha çıkacak.

TOTTENHAM DÖNÜŞÜ SAMSUNSPOR MAÇI

Avrupa dönüşü dönüşünde hız kesmeden 10 Kasım Pazar günü Samsunspor'u ağırlayacak olan Galatasaray zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sezona iyi başlayan Karadeniz ekibi de İstanbul deplasmanında puan ve puanlar arayacak.

MİLLİ ARA SONRASI 2 DEPLASMAN BİRDEN

Milli arası dönüşünde iki kritik maça çıkacak olan Galatasaray 23 Kasım Cumartesi Volkan Demirel'in ekibi Bodrum FK deplasmanına gidecek. Avrupa'da ise 1 Aralık Pazar akşamı AZ Alkmaar'ın konuğu olacak.

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ZORLU TRABZONSPOR SINAVI

Süper Lig'in 16. haftasında ise Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacak. 16 Aralık Pazartesi oynanacak kritik mücadele saat 21.00'da başlayacak.

İşte Galatasaray'ın önündeki 9 maçlık fikstürü:

UEL 4. HAFTA | 7 Kasım Perşembe

20.45 | Galatasaray - Tottenham

12. Hafta | 10 Kasım Pazar

16.00 | Galatasaray Samsunspor

13. Hafta | 23 Kasım Cumartesi

19.00 | Bodrum FK - Galatasaray

UEL 5. HAFTA | 28 Kasım Perşembe

20.45 | AZ Alkmaar - Galatasaray

14. Hafta | 1 Aralık Pazar

19.00 | Galatasaray - Eyüpspor

15. Hafta | 8 Ekim Pazar

16.00 | Sivasspor - Galatasaray

UEL 6. HAFTA | 12 Aralık Perşembe

20.45 | Malmö - Galatasaray

16. Hafta | 16 Aralık Pazartesi

21.00 | Galatasaray - Trabzonspor

17. Hafta | 22 Aralık Pazar

16.00 | Kayserispor - Galatasaray