Galatasaray'ın sıradaki 9 maçı! Art arda deplasmanlar...

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor. Son iki sezonun şampiyonu sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı bir grafik sergiliyor.
7 Kasım Perşembe (bugün) sahasında Tottenham'ı ağırlayacak olan Galatasaray, bu maçın ardından zorlu 8 müsabakaya daha çıkacak.
TOTTENHAM DÖNÜŞÜ SAMSUNSPOR MAÇI
Avrupa dönüşü dönüşünde hız kesmeden 10 Kasım Pazar günü Samsunspor'u ağırlayacak olan Galatasaray zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sezona iyi başlayan Karadeniz ekibi de İstanbul deplasmanında puan ve puanlar arayacak.
MİLLİ ARA SONRASI 2 DEPLASMAN BİRDEN
Milli arası dönüşünde iki kritik maça çıkacak olan Galatasaray 23 Kasım Cumartesi Volkan Demirel'in ekibi Bodrum FK deplasmanına gidecek. Avrupa'da ise 1 Aralık Pazar akşamı AZ Alkmaar'ın konuğu olacak.
ZORLU TRABZONSPOR SINAVI
Süper Lig'in 16. haftasında ise Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacak. 16 Aralık Pazartesi oynanacak kritik mücadele saat 21.00'da başlayacak.
İşte Galatasaray'ın önündeki 9 maçlık fikstürü:
UEL 4. HAFTA | 7 Kasım Perşembe
20.45 | Galatasaray - Tottenham
12. Hafta | 10 Kasım Pazar
16.00 | Galatasaray Samsunspor
13. Hafta | 23 Kasım Cumartesi
19.00 | Bodrum FK - Galatasaray
UEL 5. HAFTA | 28 Kasım Perşembe
20.45 | AZ Alkmaar - Galatasaray
14. Hafta | 1 Aralık Pazar
19.00 | Galatasaray - Eyüpspor
15. Hafta | 8 Ekim Pazar
16.00 | Sivasspor - Galatasaray
UEL 6. HAFTA | 12 Aralık Perşembe
20.45 | Malmö - Galatasaray
16. Hafta | 16 Aralık Pazartesi
21.00 | Galatasaray - Trabzonspor
17. Hafta | 22 Aralık Pazar
16.00 | Kayserispor - Galatasaray