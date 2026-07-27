Galatasaray'ın Singo için istediği rakam belli oldu!

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Cim Bom’nu geçtiğimiz yaz 30 milyon Euro bonservisle Monaco’dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo, şanssız sakatlıklar geçirmesine rağmen oynadığı her maçta performansı ve fiziksel kalitesiyle fark yaratmıştı.

Dünya Kupası’na da çok iyi başlayan ancak orada da sakatlık geçiren Singo’nun Avrupa’dan ciddi talipleri vardı. Son dönemde bu ekiplerin başında Inter yer alıyor.

İtalyan devi kısa süre önce 35 milyon Euro’luk sözlü bir teklifle Galatasaray’ın kapısını çaldı. Sarı Kırmızılı yönetim ise bu öneriyi geri çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk’un kalmasını istediği Singo konusunda Galatasaray’ın belirlediği rakam 50 milyon Euro. Bunun altındaki tekliflerin kesinlikle kabul edilmeyeceği oyuncunun menajerine iletildi.

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Çizme basınına göre; Inter Singo konusunda oldukça ısrarcı ve yakın süreçte yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Singo’nun olası satışında, sağ bekte 1 numaralı tercih Sallai olacak. Onun arkasına yerli hamlesi yapılabilir. Göztepe’den Arda Okan Kurtulan, burası için ilk adaylardan.

SİNGO GİDERSE HEMEN LUCUMİ ALINACAK

Inter rakamı artırır ve Galatasaray'ın istediği seviyelere çıkarsa, Singo'nun satış konusu ciddileşebilir. Böyle bir senaryoda hem kasaya sıcak para girecek hem de yabancı kontenjanında 1 kişilik yer açılacak. Galatasaray'ın bu hakkını ise stoperden yana kullanması yüksek ihtimal. Hali hazırda özellikle sol stoper arayışında olan Cim Bom'da öncelikli hedef; Lucumi. Davinson Sanchez'in Kolombiya Milli Takımı'ndaki partneri çok beğeniliyor. Hatta geçtiğimiz hafta 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşülmüş, 4 milyon Euro yıllık maaş üzerinden el sıkışılmıştı. Bologna ile 1 yıl kontratı kaldığı için bonservis maliyeti de 15 milyon Euro civarında. Galatasaray Singo'yu satarsa, hemen Lucumi transferini bitirmeye çalışacak.