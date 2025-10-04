Galatasaray'ın serisini Abraham bitirdi! Davinson Sanchez'in Rafa Silva kabusu: Akıllar geçmişe gitti...

Haberin Devamı

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi.

OKAN BURUK VE SERGEN YALÇIN 11'İNİ BOZMADI

İki takımında hocası son oynadıkları maçın ilk 11'lerini bozmadı.

Buruk, Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'iyle çıkarken, Yalçın Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle başladı.

GOL PERDESİNİ ABRAHAM AÇTI





Beşiktaş derbisinde gol perdesini Tammy Abraham açtı. Kocaelispor maçında omzundan sakatlanan İngiliz golcünün derbide forma giyip giymeyeceği belirsizdi. Ancak Abraham sahadaki yerini aldı ve maçın 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi.

Cerny'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün vuruşunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. Altıpas içinde topu tamamlayan Abraham, ağları sarstı.

İngiliz futbolcunun golden sonra yaptığı sevinç ise dikkat çekti. Tecrübeli golcü, siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribüne dönerek 'ben buradayım' işareti yaptı.

GALATASARAY'IN SERİSİ SON BULDU





Abraham’ın golüyle birlikte Galatasaray’ın 16 maçlık “ilk golü atan taraf” serisi de son buldu. Okan Buruk’un öğrencileri en son 29 Mart’ta, yine Beşiktaş deplasmanında 1-0 geriye düşmüştü.

SINGO DEVAM EDEMEDİ





Galatasaray'da Wilfried Singo sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Bir pozisyonda defansın arkasına uzun atılan pasta koşu yaparken sakatlanan Singo, bir süre sahada kendini denedi. Daha sonra müsabakanın 24. dakikasında topu taca atan 24 yaşındaki futbolcu, saha kenarına geldi. Wilfried Singo'nun yerine 26. dakikada Macar futbolcu Roland Sallai oyuna dahil oldu.

DERBİDE KIRMIZI KART





Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Beşiktaş derbisinin 34. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Müsabakanın 34. dakikasında Vaclav Cerny'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Rafa Silva, boş pozisyonda kaleye doğru ilerlerken ceza yayı civarında Davinson Sanchez'in arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Yasin Kol, Sanchez'e bu hareketinden dolayı direkt kırmızı kart gösterdi.

AKILLAR GEÇEN SEZONA GİTTİ

Geçen sezonun 29. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan müsabakada Rafa Silva, Davinson Sanchez'i çalımlayarak attığı golle geceye damga vurmuştu.

Portekizli yıldız, bu kez de Kolombiyalı savunmacıya kırmızı kart gördürdü.

İLKAY SİFTAH YAPTI, 1 PUANI GETİRDİ





Sarı-kırmızılıların tek golü ise İlkay Gündoğan’dan geldi. Müsabakanın 55. dakikada baskı sonucu kazanılan topu ceza sahası içinde alan İlkay, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

Bu sezon sarı-kırmızılılara transfer olan 34 yaşındaki futbolcu böylece ilk gol sevincini yaşadı.

GALATASARAY'IN YENİLMEZLİĞİNİ BEŞİKTAŞ'TA BOZAMADI

1-1'lik beraberlikle birlikte sarı-kırmızılılar, resmi maçlarda sahasındaki yenilmezliği sürdürdü. RAMS Park’taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a mağlup olan Cimbom, daha sonra burada Süper Lig’de 21, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 olmak üzere yaptığı 29 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

