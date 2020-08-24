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GeriFutbol Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao'dan kafa karıştıran paylaşım
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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao'dan kafa karıştıran paylaşım

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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao'dan kafa karıştıran paylaşım
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Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın Brezilyalı stoper oyuncusu Marcao, geç saatlerde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Galatasaray formasıyla çömeldiği ve üzgün bir anını paylaşan stoper oyuncusu için transfer olacağı yönünde yorumlar yapıldı.

Galatasaray'ın Güney Amerikalı stoper oyuncuları hakkında girişimde bulunması ve menajerleri ile görüşmesi de akıllarda soru işareti bıraktı.

Bazı kullanıcılar ise yapılan paylaşımın, Marcao'nun vatandaşı Neymar'ın oynadığı Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kaybetmesi nedeniyle yapıldığı yönünde yorumlar yaptı.

Galatasarayın savunma oyuncusu Marcaodan kafa karıştıran paylaşım

Galatasarayın savunma oyuncusu Marcaodan kafa karıştıran paylaşım

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