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Galatasaray'ın sarstığı Barcelona, Real Madrid’i paramparça etti

#Barcelona#Real Madrid#Galatasaray
Galatasarayın sarstığı Barcelona, Real Madrid’i paramparça etti

Sarı kırmızılıların elenmesine rağmen büyük direnç gösterdiği Katalan devi. El Clasico’da ezeli rakibine patladı. UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın elinden zor kurtulan Barcelona, El Clasico’da Real Madrid’i 4-0 yenerken, attığı kadarını da kaçırdı. İspanya basını El Clasico’da bu sürpriz maçı manşetlerine taşırken Barcelona ve Xavi’ye övgüler yağdırıldı.

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UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile oynadığı zorlu karşılaşmadan sadece 3 gün sonra El Clasico’da Real Madrid karşısına çıkan Barcelona ezeli rakibi önünde tarihi zaferlerinden birine imza attı. La Liga’da şampiyonluğa koşan Real seyircisi önünde sezonun en çaresiz performansını ortaya koyarken İspanyol devinin düştüğü durum Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde güçlü rakibi karşısında ne kadar önemli bir iş yaptığını da gözler önüne serdi. Daha 51. dakikada skoru 4-0’a taşıyan Barcelona, kaçırdığı sayısız pozisyonla da sahadan tarihi bir farkla ayrılma şansını da tepmiş oldu. Galibiyeti getiren golleri Aubameyang (2), Araujo ve Torres atarken İspanya’da gazetelerin birinci
sayfaları Barcelona’ya övgüler yağdırdı.

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