Galatasaray'ın sarstığı Barcelona, Real Madrid’i paramparça etti

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile oynadığı zorlu karşılaşmadan sadece 3 gün sonra El Clasico’da Real Madrid karşısına çıkan Barcelona ezeli rakibi önünde tarihi zaferlerinden birine imza attı. La Liga’da şampiyonluğa koşan Real seyircisi önünde sezonun en çaresiz performansını ortaya koyarken İspanyol devinin düştüğü durum Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde güçlü rakibi karşısında ne kadar önemli bir iş yaptığını da gözler önüne serdi. Daha 51. dakikada skoru 4-0’a taşıyan Barcelona, kaçırdığı sayısız pozisyonla da sahadan tarihi bir farkla ayrılma şansını da tepmiş oldu. Galibiyeti getiren golleri Aubameyang (2), Araujo ve Torres atarken İspanya’da gazetelerin birinci

sayfaları Barcelona’ya övgüler yağdırdı.

EViNDE REZiL ETTi

· L’ESPORTİU: Yıllar sonra! Barcelona, Real Madrid’e futbol dersi verdi. Üç yıl sonra El Clasico’da galip gelen Barça, Real Madrid’in 120. yılını kutladığı günde zafer kazandı.

Haberin Devamı

· SPORT: Geri dönüş! Barcelona, Real Madrid’i kendi evinde rezil etti · As: Kara gece! Xavi’nin Barcelona’sı, Real Madrid’e sezonun en kötü maçını yaşatıp yok etti.

· MUNDO DEPORTİVO: Barcelona, R.Madrid’i salladı!

ACI VERiCi TOKAT

· MARCA: Acı verici tokat! Barcelona, Real Madrid’i Santiago Bernabeu’da tanınmaz hale getirdi!

· INFORMA FUTBOL: Savaşmaya devam et!

· EL PERİODİCO: Büyük Barça geri dönüyor

· 20 MİNUTOS: Barça, Madrid’i aşağıladı

· ARA: Barça, Madrid’i devirdi