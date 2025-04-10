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Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 4 eksik

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#Galatasaray#Samsunspor#Elias Jelert
Galatasarayın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı 4 eksik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 17:05

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Samsunspor maçının kamp kadrosunu duyurdu. Sarı kırmızılılarda kart cezalısı Frankowski ile beraber 3 ismin daha kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

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Süper Lig'de kritik Samsunspor deplasmanına gidecek Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu. 

Sarı kırmızılılar'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu;

"Milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert ile takımımızın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosundan çıkartılmıştır."

FRANKOWSKI KART CEZALISI
Öte yandan Galatasaray'da, Beşiktaş karşılaşmasının 36. dakikasında kırmızı kart gören 29 yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu Frankowski de maçta forma giyemeyecek. 

Galatasarayın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı 4 eksik

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#Galatasaray#Samsunspor#Elias Jelert

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