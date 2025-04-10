Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 4 eksik

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Süper Lig'de kritik Samsunspor deplasmanına gidecek Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı kırmızılılar'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu;

"Milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert ile takımımızın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosundan çıkartılmıştır."

FRANKOWSKI KART CEZALISI

Öte yandan Galatasaray'da, Beşiktaş karşılaşmasının 36. dakikasında kırmızı kart gören 29 yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu Frankowski de maçta forma giyemeyecek.