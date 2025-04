Galatasaray'ın Samsunspor galibiyeti sonrasında dikkat çeken sözler! 'Galatasaray zor gözüken deplasmandan çok kolay çıktı!' , 'Ağır çekim galibiyet'

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında konuk olduğu Samsunspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılan müsabaka hızlı başladı. Önce 10. dakikada ev sahibi ekibin bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Bundan 4 dakika sonra Galatasaray, Yunus Akgün'ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip devre arasına 1-0 üstü girdi.

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya da iyi girdi. Victor Osimhen'in 47. dakikada fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, maç sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu skorla Galatasaray, ligdeki 29. maçında 23. galibiyetini elde etti. Geride kalan bölümde 5 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan "Cimbom" puanını 74'e çıkardı. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya taşıdı.

Ligdeki son 3 maçında 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Samsunspor ise galibiyet hasretini gideremedi. Karadeniz temsilcisi, 51 puanda kaldı.

GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNİ GARANTİLEDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu ilk 2'de tamamlamayı garantiledi.

Lig üçüncüsü Samsunspor'u 2-0 yenerek puanını 74'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle farkı ise 23'e taşıdı. Sezonun geride kalan bölümünde kırmızı-beyazlı ekibin matematiksel olarak Galatasaray'ı geçme şansı kalmadı.

Şampiyonluk yolunda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunan Galatasaray, sezonu ilk 2'de tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamayı garantiledi.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak takım doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. İkinci takım ise Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonuna katılabilmek için eleme oynayacak.

UĞUR MELEKE VE BANU YELKOVAN'DAN GALATASARAY DEĞERLENDİRMESİ

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ile Banu Yelkovan, Galatasaray'ın zorlu Samsunspor deplasmanında aldığı kritik galibiyeti bugün kaleme aldığı köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

Haberin Devamı

UĞUR MELEKE: GALATASARAY ZOR GÖZÜKEN DEPLASMANDAN ÇOK KOLAY ÇIKTI

Samsunspor'un puan tablosunda üçüncü sırada olması biraz şahane teknik direktörleriyle, biraz da ligin düşük rekabetçiliğiyle ilgili. Yoksa kadro kaliteleri ligin 10’uncusuyla, 15’incisiyle çok da farklı değil.

Alman taktisyen Thomas Reis, ligin ilk devresinde elindeki kadrodan maksimum verim aldı. Zaten Gisdol ona fiziksel seviyesi iyi bir takım bırakmıştı, Reis da özellikle iç sahada daha dominant bir felsefeyle flaş skorlar almayı başardı. Alman taktisyen Thomas Reis, ligin ilk devresinde elindeki kadrodan maksimum verim aldı. Zaten Gisdol ona fiziksel seviyesi iyi bir takım bırakmıştı, Reis da özellikle iç sahada daha dominant bir felsefeyle flaş skorlar almayı başardı.

Haberin Devamı

Ancak tüm bunlar, Samsun’un çok dar bir kadrosu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Zaten transfer tahtaları kapalı. Üzerine devre arasında kulübe güçleri Ercan Kara ve Gaetan Laura ayrıldı. O da yetmedi, Noel tatilinden geç döndükleri için bir süre kadro dışı kalan Tait, Ntcham, Dimata gibi oyuncuların problemi çok uzadı. İlk devrenin yıldızlarından Ntcham yok oldu. Thomas Reis enteresan bir inatla Tait’ye aylarca dakika vermedi. Celil ve Bennaser sakatlandı. Takımın temel direkleri Zeki, Holse, Marius, Emre’ye aşırı yük bindi ve hemen herkeste düşüş var. Bunun sonucunda da son 7 maçın 6’sını kazanamayan ve biri dışında hepsinde en az ikişer gol yiyen bir Samsunspor kaldı elde.

Haberin Devamı

EN KOLAY MAÇLARINDAN BİRİ OLDU

Lider Galatasaray dün Samsun’un kendi sahası, hatta kendi ceza alanında oyunu kabul etmesinin faturasını çok çabuk kesti. 4-2-3-1’e dönüş ve Morata ısrarından vazgeçiş sonrası sarı kırmızılıların oyunu akıcılaştı. Sahada bir oyun varsa Osimhen de zaten profesyonelliğiyle hep aksiyonun içinde. Galatasaray’ın ligde son 14 maçta kaydettiği 27 golün 20’sinde Osimhen’in payı var (atan, attıran ya da pozisyonu hazırlayan olarak). Dün de Yunus’un golü öncesi iki şutu atan o. İkinci golü de kaydeden o.

Fenerbahçe maçından sonra dün de yine birlikte görev yapan Torreira-Lemina-Sara üçlüsü gitgide daha verimli oynuyorlar. Davinson tamamlanamayan hücumlarda yine doğru zaman-doğru yer dersi verdi. Sağ bekte son tercih olarak sahaya sürülen Sallai de günün iyilerindendi. İlk devrede hızlı kullandığı iki taçla iki pozisyona soktu arkadaşlarını. Galatasaray zor gözüken deplasmandan çok kolay çıktı dün.

Haberin Devamı

BANU YELKOVAN: AĞIR ÇEKİM GALİBİYET!

Galatasaray, Samsun'dan istediğini alırken başrolde yine Osimhen vardı.

İki takım açısından da farklı nedenlerle kritik karşılaşma öncesinde, yüksek tempolu ve heyecanlı bir oyun bekliyorduk. Ev sahibi Samsunspor, Avrupa hedefini canlı tutmak ve ligin üst sıralarındaki yerini korumak için sahadaydı. Haftalar sonra tribünleri yeniden dolduran taraftarının önünde, kötü gidişata son vermek istiyor; BAY geçecekleri haftadan önce puan ve moral kazanmayı hedefliyorlardı.İki takım açısından da farklı nedenlerle kritik karşılaşma öncesinde, yüksek tempolu ve heyecanlı bir oyun bekliyorduk. Ev sahibi Samsunspor, Avrupa hedefini canlı tutmak ve ligin üst sıralarındaki yerini korumak için sahadaydı. Haftalar sonra tribünleri yeniden dolduran taraftarının önünde, kötü gidişata son vermek istiyor; BAY geçecekleri haftadan önce puan ve moral kazanmayı hedefliyorlardı.

Diğer tarafta lider Galatasaray, Beşiktaş karşısında namağlup unvanını kaybettikten sonra, ezeli rakibi Fenerbahçe’ye karşı kupada gösterdiği reaksiyonu lige taşımak istiyor, son haftalardaki form düşüşünü geride bıraktığını, yeniden ivme yakaladığını bu sezonun flaş takımlarından biri karşısında kanıtlamayı ve ligin boyunun iyiden iyiye kısaldığı haftalarda şampiyonluk konusunda kimseye motivasyon kazandırmadan devam etmeyi hedefliyordu.

SAMSUN ESKİ KİMLİĞİNDEN ÇOK UZAKLAŞMIŞ

Ancak Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda sahneye konan oyun, birkaç parıltılı an dışında, en azından futbol olarak izleyenlerin beklentilerini karşılamadı. Samsunspor, sezonun en etkisiz oyunlarından birini ortaya koyarak eski kimliğinden ne kadar uzaklaştığını bir kez daha gösterdi. Galatasaray, kalesinde hiç pozisyon vermediği maçta, tempoyu yükselttiği her an yıldız oyuncularıyla gol atabileceğini gösterdi.

Özellikle Osimhen, oyundan çıktığı 73. dakikaya kadar yalnızca bu maçta değil, sezon genelinde sergilediği inatçı, ısrarcı ve güçlü oyunuyla takımın direncini ayakta tuttu. Tempo yüksek değildi, futbol adına seyir zevki sınırlıydı; ancak Galatasaray kağıt üzerinde önemli bir deplasmanda istediğini kolayca almayı bildi.

BU SONUÇ BEŞİKTAŞ’I ÜÇÜNCÜLÜĞE İYİCE YAKLAŞTIRDI

Belki Samsunspor’un 9. dakikada attığı gol ofsayt olmasaydı ya da Galatasaray bu pozisyonun hemen ardından 14. dakikada Yunus Akgün’ün ayağından gelen klas golle öne geçmeseydi; belki de ikinci yarının başında Osimhen’in skoru 2-0’a getirmesi bu kadar hızlı gerçekleşmeseydi, sarı kırmızılılar adına daha gergin ve stresli bir karşılaşma izleyebilirdik ama izlemedik.

90 dakika sonunda kazanan, şampiyonluk iddiasında zorlu bir dönemeci firesiz dönen Galatasaray kadar, üçüncülük koltuğuna hiç olmadığı kadar yaklaşan Beşiktaş oldu.