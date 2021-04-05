Galatasaray'ın şampiyonluk şansı nedir?

Ligde çıktığı son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen sarı kırmızılılar, 1 maç eksiği bulunan lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde bulunurken son alınan Hatayspor mağlubiyeti sonrası şampiyonluk şansını zor soktu. İlker Yasin ve Kanat Atkaya, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki şansını değerlendirdi.

İLKER YASİN- RADİKAL HAMLELER OLMAZSA ŞANS YÜZDE 25’İ GEÇMEZ

G.Saray’ın arka arkaya maç kazanmaya başladığı zamanlarda ortaya koyduğu oynadığı futbol da taraftarını tatmin eden bir oyun değildi. Alınan galibiyetler gerçek resmin görülmesini engelledi. Kaleci Muslera’nın dönüşü mutlaka bir artı oldu ama G.Saray şu anda psikolojik olarak bu yarışı götürebilecek bir motivasyona sahip değil. Bu konuların ustası olarak bilinen Fatih Terim’in de kriz anlarında takımı toparlamada başarılı olamadığını görüyoruz. G.Saraylı futbolcuların üstüne Fatih Terim’in mutlaka eli değmeli. Yoksa Terim’in sahip olduğu tecrübe onu korkak mı yapmaya başladı? Radikal hamleler olmadıkça Terim eski sistemini ve tercihlerini korumak istediği sürece G.Saray’ın şampiyonluk şansı azalır. Beşiktaş’ın ve F.Bahçe’nin de üç puan uygulaması içerisinde şampiyonluk şanslarının olduğunu düşünürsek G.Saray’ın böyle devam ettiği sürece şansı yüzde 25’in üstüne çıkmaz. Artık top Terim’de. Ya yapacak ya yapacak.

KANAT ATKAYA - BU FUTBOLLA MESAFEYİ KAPATABİLİR Mİ? İMKANSIZ

G.Saray’ın daha önceleri bahar ayları geldiğinde mayıs havası belirdiğinde canını dişine takar ve geriden de olsa gelip aslan payını alır. Zaten bu sebepten meşhur ‘mayıslar bizimdir’ sloganı ortaya çıkmıştır. Fakat bu seneki vaziyet daha önce örneklerine rastladığımız, ‘toparlanırken dağılma’ sezonların andırıyor. Birden fazla cephe açan ve tansiyonu yönetmekte pek de mahir davranamayan G.Saray zafer değil, hayal kırıklığı ile dolu bir finale doğru ilerliyor. Kağıt üzerinde yüzde 1 şans varsa bile G.Saray’ı defterden tamamen silmemek gerekir ama bir de hayatın gerçekleri var. Şu dakikadan sonra önündekiler de sendeleyip düşecek ama G.Saray mesafeyi kapatabilir mi, hele bu dağınık futbolla kapatabilir mi, zor. Hatta imkansız.

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