Galatasaray'ın şampiyonluk planı belli oldu! 5 maddede dev organizasyon

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Galatasaray’da gün düğün bayram günü... Cim Bom bugün Kayserispor karşısında 1 puan bile alsa Süper Lig’deki 25. şampiyonluğunu ilan edecek ve 5. yıldızı resmen takmaya hak kazanan ilk kulüp olacak.

Üst üste 3. lig şampiyonluğuna hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, hafta içinde ulaştığı Türkiye Kupası zaferiyle birlikte, sezonu çifte kupayla tamamlamış olacak. Galatasaraylı taraftarlar bu müthiş şölene Rams Park’ta tanıklık edeceği için çok mutlu ve heyecanlı.





Ancak bugünkü kutlama programı, bundan sonraki sürecin sadece ilk adımı olacak. Kulüp önümüzdeki günlerde çok daha büyük organizasyonlara imza atmayı planlıyor.





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YILDIZ TARİHLERİNE ÖZEL TİŞÖRT

Mevcut yıldız sistemi 2000-2001 sezonunda başlasa da, Galatasaray yıldız takmaya hak kazandığı yıllara özel bir tişört satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İlk yıldız hakkını 1972'de elde eden Sarı-Kırmızılılar; ikinci yıldız hakkını 1994'te, üçüncü yıldız hakkını 2002'de, dördüncü yıldız hakkını 2015'te elde etmişti. Galatasaray, Kayserispor mücadelesinde istediği sonucu alırsa beşinci yıldızı da 2025'te hak etmiş olacak.

İŞTE KUTLAMA PROGRAMI

- Bugün şampiyonluğun resmileşmesi halinde statta Şampiyonlar Ligi şarkısı çalınacak.

- Sahaya çeşitli etkinliklerin yapılacağı bir sahne kurulacak.

- 5 yıldızlı bayraklar ve tişörtlerle oyuncular sahneye çıkacak.

- 1972, 1994, 2002, 2015 ve 2025 yılının yıldızları dev bir gösterimle gökyüzüne çıkacak.

- Stadyumdaki kutlama 1.5 saat civarında sürecek.