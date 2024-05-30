Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Okan Buruk ve Fatih Terim buluştu

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Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunu 102 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da kutlamalar devam ediyor. G

alatasaray Adası'nda düzenlenen bir etkinlikte sarı kırmızılı ekibin efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Okan Buruk'u tebrik etti.

OKAN BURUK: SONUNDA İYİLER KAZANDI

Kutlamalar esnasında konuşan Okan Buruk, "Bu sezon yaşadığımız şampiyonlukta hepimizin çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Bizler sahada, taraftarlar dışarıda... başkanımız ve yönetim kurulumuz bu güzel ortamı yarattı bize. Sizlerle birlikte olduk. Aynı duyguları paylaştık. Sonunda iyiler kazandı. İnşallah seneye tekrar kazanacak" ifadelerini kullandı.