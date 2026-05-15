Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında duygusal anlar: Torreira gözyaşlarına hakim olamadı!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti Rams Park Stadı'nda düzenlenen törenle şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Kupa seremonisi öncesi futbolcular seçtikleri şarkılarla tek tek sahneye çağrıldı. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, anons edildiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

Uruguaylı yıldız, sahneye çıktığında gözyaşları içerisinde taraftarı selamladı.