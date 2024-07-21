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Galatasaray'ın şampiyonluk kupası yamaç paraşütüyle uçuruldu

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#Galatasaray#Muğla#Yamaç
Galatasarayın şampiyonluk kupası yamaç paraşütüyle uçuruldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 17:25

Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuruldu.

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Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından 24'üncü şampiyonluk kutlaması için ilçeye getirilen, 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası, teleferik ile Babadağ'ın 1700 metre pistine çıkarıldı.

Hazırlıkların ardından Dragon Yamaç Paraşütü Pilotu Naci Paksoy, yolcusu ve kupayla uçuş yaptı.

Uçuş sırasında gökyüzünde diğer paraşütlerde de Galatasaray ve Türk bayrakları dalgalandırıldı.

Uçuşun ardından Belcekız sahiline iniş yapan pilotları, Galatasaray marşları eşliğinde taraftarlar karşıladı.

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#Galatasaray#Muğla#Yamaç

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