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Galatasaray'ın şampiyonluk hesapları! Hedef Fenerbahçe derbisi, işte ihtimaller...

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Şampiyonluk
Galatasarayın şampiyonluk hesapları Hedef Fenerbahçe derbisi, işte ihtimaller...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 09:07

İstanbulspor galibiyetiyle farkı maç fazlasıyla 8 puana çıkaran Galatasaray’da şampiyonluk hesapları başladı. Aslan'ın Sivasspor ve Ankaragücü (d) maçları kritik önem taşıyor. Fenerbahçe, Trabzonspor'a takılırsa da işler değişecek. Sarı Kırmızılı kulüpte yeni hedef, 37. haftadaki Fenerbahçe maçına şampiyon unvanıyla çıkıp, kupayı derbide kaldırmak.

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İstanbulspor'u yenerek takipçileriyle farkı maç fazlasıyla 8 puana çıkaran Galatasaray, artık şampiyonluk hesaplarına başladı Sarı-Kırmızılı ekibin sıradaki iki rakibi Sivasspor ve Ankaragücü. Bu kritik virajları kayıpsın dönmeyi hedefleyen Okan Buruk yönetimindeki Cim Bom'da yeni hedef, 37. haftadaki Fenerbahçe maçına şampiyon unvanıyla çıkıp, kupayı derbide kaldırmak.

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Galatasaray'da artık şampiyonluk için geri sayım başladı. İstanbulspor'u deplasmanda mağlup ederek maç fazlasıyla takipçilerine 8 puan fark atan Sarı-Kırmızılılar, zirvede büyük avantaj sağlamış durumda.

Fanatik'in haberine göre; şampiyonluk için önünde birçok seçenek bulunan Galatasaray, kupaya en kısa yoldan gitmenin hesaplarını yapıyor. Bunun için de en yakın tarih, cumartesi günü. Eğer Fenerbahçe, bugün Trabzon karşısında puan kaybederse, Aslan cumartesi evinde Sivasspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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TÜM MAÇLARI KAZANSA DA...

İhtimal 1: Galatasaray, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan Sivasspor ve Ankaragücü maçlarını kazanırsa, 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkacak. Ezeli rakibiyle oynayacağı maça sarı-kırmızılılar 82 puanla çıkacak, yenilse bile son hafta Hatayspor karşısında alacağı 3 puanla 85'i bulacak. Fenerbahçe tüm maçlarını kazansa bile 83 puanda kalacak. Beşiktaş zaten en fazla 80 puana çıkabiliyor.

HÜKMENLER EKLEDİĞİNDE

İhtimal 2: Fenerbahçe, bu akşam Trabzonspor'la berabere kalırsa puanı 69 olacak. 2'si hükmen kalan 4 maçını kazansa dahi en fazla 81 puana ulaşacak. Galatasaray, hafta sonu Sivasspor'u yenerse puanını 79 yapacak, son hafta hükmen maç da dahil edildiğinde 82 puanı garantilemiş olacak ve matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edebilecek. Aynı ihtimal Fener'in Trabzon'a yenilmesi halinde de geçerli olacak.

FENERBAHÇE DERBİSİ PLANI

Galatasaray cephesi, şampiyonluğun matematiksel olarak kesinleşmesi halinde, 37. haftada Nef Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisine kupanın getirilmesini ve seremoni yapılmasını istiyor. Teknik direktör Okan Buruk da TFF ile Galatasaray Yönetimi'nin bu konuda anlaşmasını beklediklerini söyledi.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Şampiyonluk

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